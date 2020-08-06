75 лет спустя: в Хиросиме почтили память погибших от атомной бомбы

8:15 утра. В Хиросиме звучит колокол. Именно в это время 75 лет назад на город сбросили..

8:15 утра. В Хиросиме звучит колокол. Именно в это время 75 лет назад на город сбросили атомную бомбу, в результате чего погибло около 140 тысяч человек из 350-тысячного населения. Многие скончались не в момент взрыва, а уже после – от болезней, вызванных ожогами, травмами и радиоактивным излучением.

Церемония у мемориала в городе прошла в ограниченном масштабе из-за пандемии. Её посетил премьер-министр Синдзо Абэ. Однако число международных гостей сократили. В целом посетителей было в десять раз меньше, чем в прошлые годы. Все были в масках, а места для сидения распределили дальше друг от друга.

Церемонию разрешили посетить только выжившим и их родственникам. При этом на ней как обычно молились, пели и возлагали бумажных журавлей – символ мира.

[Кадзуми Мацуи, мэр Хиросимы]:

«6 августа 1945 года одна атомная бомба разрушила всю Хиросиму. Люди говорили, что в течение 75 лет здесь ничего не будет расти. Однако Хиросима восстановилась и стала символом мира. Много людей из разных стран посещают город».

Через несколько дней такая же церемония пройдёт в другом японском городе – Нагасаки. На него атомную бомбу сбросили 9 августа 1945 года.

Теруми Танаке на момент взрыва было 13 лет. Он помнит очень громкий звук. Потом, по его словам, всё побелело.

[Теруми Танака, выживший во взрыве в Нагасаки]:

«Я почувствовал, что произошло что-то ужасное. Я спустился вниз, нагнулся и закрыл уши и глаза. И в момент, когда я нагнулся, я потерял сознание».

Теруми чудом выжил, хотя взрывом на него отбросило дверь дома. Его мама и две сестры также остались невредимыми, укрывшись на заднем дворе.

Но только через три дня японец осознал масштаб разрушений. Здания в городе были в руинах, а на месте домов, в которых жили его родственники, вообще было пустое место. Повсюду лежали раненые, и некому было им помочь.

От взрыва погиб дедушка Танаки, а также его тётя и дядя. Последние два десятилетия мужчина прилагает усилия для запрета атомного оружия. Он организовывал выставку в ООН, а также часто выступает на международных конференциях.

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