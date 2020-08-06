В Греции могут снова ввести ограничения из-за резкого роста случаев COVID-19

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал граждан страны соблюдать меры безопасности, чтобы сдержать распространение коронавируса. 4 августа власти сообщили о 121 новом случае заражения COVID-19 – в основном, среди местных жителей. Это самый высокий показатель с 22 апреля.

Мицотакис предупредил, что, возможно, придётся снова вводить карантинные ограничения.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«На этом решающем этапе ещё важнее строго соблюдать правила, чтобы предотвратить новую вспышку в августе, из-за которой вирус может быстро распространиться».

Премьер-министр также напомнил, что карантинные меры нанесут ущерб экономике.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Пока учёные не создадут вакцины и лекарства, наша жизнь не будет такой, какой была до февраля этого года. Поэтому самоуспокоенность неоправданна».

Главный эпидемиолог Греции тоже призвал людей сохранять бдительность.

[Сотирис Циодрас, сотрудник Министерства здравоохранения Греции]:

«Пандемия продолжается, поскольку каждый новый заражённый в среднем заражает ещё одного. Если тенденция сохранится, каждый новый случай создаст цепочку заражений, и больных станет больше».

Жёсткий карантин в Греции действовал с марта до начала мая, потом власти стали смягчать ограничения. В общей сложности в стране выявлено примерно 5000 случаев COVID-19, 210 человек умерли. Статистика показывает, что молодые люди стали заражаться коронавирусом чаще, чем весной. Эксперты считают, что это может быть связано с увеличением масштабов тестирования.

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