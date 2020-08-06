Число жертв взрыва в Бейруте продолжает расти, десятки тысяч остались без крова

Невеста позирует оператору на одной из живописных площадей в Бейруте. И через мгновение её чуть не..

Невеста позирует оператору на одной из живописных площадей в Бейруте. И через мгновение её чуть не сносит с ног. Это очередное видеосвидетельство одного из самых сильных неядерных взрывов в истории. Он произошёл в порту Бейрута 4 августа.

В момент взрыва над портом выросло грибообразное облако, а звук был настолько громким, что его слышали даже на Кипре.

Число жертв продолжает расти. Их уже более 135. Раненых около пяти тысяч. Больницы Бейрута переполнены. При этом три из них сами пострадали от взрывной волны. В целом большая часть города возле эпицентра теперь в руинах, десятки тысяч человек лишились крова.

[Исра Себлани, жительница Бейрута]:

«Мне так грустно от того, что произошло с людьми и с Ливаном. Проснувшись и увидев, как пострадал Бейрут, я поблагодарила Бога, что мы вообще живы».

Согласно предварительному расследованию, к трагедии привели годы бездействия и запустения. Взрывоопасные вещества хранили в порту шесть лет без соблюдения каких-либо норм безопасности. Там было 2750 тонн аммонийной селитры, которую используют в производстве удобрений и бомб.

Всё началось с пожара на соседнем складе, где хранилась пиротехника. Его причины ещё предстоит выяснить.

Всех работников администрации порта, которые отвечали за склады и безопасность, уже поместили под домашний арест.

[Мишель Наим Аун, президент Ливана]:

«Мы намерены расследовать инцидент и как можно скорее обнародовать информацию о том, что произошло. Мы также накажем всех виновных».

Британские эксперты рассчитали, что мощность взрыва составляла 1000-1500 тонн тротилового эквивалента. Это одна десятая мощности атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму.

Тем временем другие страны оказывают Ливану поддержку. Сюда из разных уголков мира уже прибыли самолёты с гуманитарными грузами, поисковыми командами, врачами и необходимым оборудованием. В частности помощь прибыла из России, Турции, Германии, Чехии и других государств. Также Великобритания пообещала выделить 5 миллионов фунтов.

Оказывают и моральную поддержку. Так, в Израиле одну из многоэтажек подсветили в цвета ливанского флага, а в Париже в знак солидарности с пострадавшими выключили подсветку на Эйфелевой башне.

Короткая ссылка на эту страницу: