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«Умная» кожа поможет людям с протезами ощущать текстуру поверхности и даже боль

«Умная» кожа поможет людям с протезами ощущать текстуру поверхности и даже боль

Учёные Сингапура разрабатывают «умную» кожу, которой хотят оборудовать протезы. В будущем они надеются создавать искусственные конечности,..

Дата загрузки: 2020-08-09

Учёные Сингапура разрабатывают «умную» кожу, которой хотят оборудовать протезы. В будущем они надеются создавать искусственные конечности, которые могут ощущать не только текстуру материала, но также её температуру и даже боль.
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