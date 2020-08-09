«Умная» кожа поможет людям с протезами ощущать текстуру поверхности и даже боль Учёные Сингапура разрабатывают «умную» кожу, которой хотят оборудовать протезы. В будущем они надеются создавать искусственные конечности,.. Дата загрузки: 2020-08-09

Учёные Сингапура разрабатывают «умную» кожу, которой хотят оборудовать протезы. В будущем они надеются создавать искусственные конечности, которые могут ощущать не только текстуру материала, но также её температуру и даже боль.

Короткая ссылка на эту страницу: