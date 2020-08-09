«Умная» кожа поможет людям с протезами ощущать текстуру поверхности и даже боль
Учёные Сингапура разрабатывают «умную» кожу, которой хотят оборудовать протезы. В будущем они надеются создавать искусственные конечности,..
Дата загрузки: 2020-08-09
Учёные Сингапура разрабатывают «умную» кожу, которой хотят оборудовать протезы. В будущем они надеются создавать искусственные конечности, которые могут ощущать не только текстуру материала, но также её температуру и даже боль.
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