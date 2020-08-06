Туристы постепенно возвращаются во дворец Шёнбрунн в Вене

По знаменитому дворцу Шёнбрунн в Вене снова гуляют туристы, но пока их по-прежнему немного. Однако иностранцев..

[Флориан Фельдер, сотрудник администрации музея]:

«Нам, конечно, не хватает туристических групп, а также – гостей из Азии и Северной Америки. Наверное, придётся их подождать ещё некоторое время. Но у нас стало больше местных посетителей, потому что австрийцы сейчас ездят за границу реже, чем обычно».

По знаменитому дворцу Шёнбрунн в Вене снова гуляют туристы, но пока их по-прежнему немного. Однако иностранцев постепенно становится больше. Люди приезжают из Германии, Венгрии, Словакии, Италии, Франции и Швейцарии.

Этот дворцово-парковый ансамбль считается одним из красивейших в Европе. Шёнбрунн был главной летней резиденцией австрийских монархов династии Габсбургов. Дворец построили в начале XVIII века, а в середине того же столетия его реконструировала императрица Мария Терезия. С тех пор вид здания не изменился.

[Флориан Фельдер, сотрудник администрации музея]:

«Шёнбрунн на 100 процентов аутентичен. Всё, что вы видите здесь, полностью оригинальное: убранство комнат, обстановка точно такие же, как 200 и 300 лет назад, и всё настоящее. Идеальное состояние дворца в сочетании с парком и садами – просто уникально».

Два месяца карантина в музее использовали для ремонта и даже реставрации. Некоторые работы ещё ведутся.

[Флориан Фельдер, сотрудник администрации музея]:

«На этом, конечно, нельзя останавливаться. Дворец необходимо сохранять – это наша работа».

Большая часть бюджета музея пополнялась доходами от билетов. Но сейчас продажи упали в три раза. Руководство считает, что положение восстановится нескоро. Оно готово терпеливо ждать.

Дворец Шёнбрунн в 96-м году внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До пандемии музейный комплекс посещали по шесть миллионов человек в год.

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