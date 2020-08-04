17-летняя австралийка основала компанию по производству травяных чаёв

Эта 17-летняя австралийка принадлежит к аборигенной народности джаджавуррунг, которая проживает в штате Виктория. И недавно она..

Эта 17-летняя австралийка принадлежит к аборигенной народности джаджавуррунг, которая проживает в штате Виктория. И недавно она основала свой бренд по производству травяных чаёв из традиционных ингредиентов.

А началось всё с кулинарных курсов. Девушка хотела больше узнать об обычаях своих предков.

[Шарли Данолли-Ли, жительница штата Виктория]:

«Я хотела установить связь со своей культурой, пройдя курс традиционной кухни. И во время обучения я много чего почерпнула».

А проявить свои таланты ей помогла местная жительница Джули Мкейл. Они вместе начали собирать растения и делать разные сухие смеси. Как оказалось, у Шарли талант: она делает чай с восхитительным ароматом.

[Джули Мкейл, жительница штата Виктория]:

«Я обычно смешиваю лимонный мирт и имбирь. А Шарли пошла немного дальше. Она подумала, что интересной добавкой были бы листья эвкалипта. Мы их добавили, и вкус получился очень особенным». [Шарли Данолли-Ли, жительница штата Виктория]:

«Вы пьёте напиток со вкусом знакомого зелёного чая. Но также есть вкусовой слой, которого вы никогда раньше не ощущали».

Очень скоро стартап девушки начал быстро развиваться. Теперь травяные чаи компании заказывает известный в штате ресторан.

[Соня Энтони, работница ресторана]:

«Мы узнали о них на фестивале Bendigo Writer’s. И людям с тех пор они очень нравятся».

Молодая предпринимательница говорит, что её занятие помогло ей сфокусироваться на наследии её народа.

[Шарли Данолли-Ли, жительница штата Виктория]:

«Мне очень важно, чтобы меня принимали как представительницу джаджавуррунг, поскольку я очень хочу возродить и сохранить культуру. Грустно видеть, что она исчезает».

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