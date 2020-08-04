Жить как ниндзя: японец хранит старинное искусство

45-летний Генити Мицухаси – современный ниндзя. Он живёт в городе Ига в центре Японии и хранит..

45-летний Генити Мицухаси – современный ниндзя. Он живёт в городе Ига в центре Японии и хранит традиции знаменитых лазутчиков.

Японец родился в Осаке. Более 30 лет занимался боевыми искусствами. Однако понял, что самый эффективный способ самозащиты – это именно искусство ниндзюцу.

[Генити Мицухаси, ниндзя]:

«Можно использовать оружие или пользоваться телом противника. Можно использовать всё, что угодно, чтобы выжить. Техника основана на реальных условиях. Она не ограничена жёсткими рамками и очень гибкая».

Примечательно, что Генити стал ниндзя после обучения в местном университете. Курс открыли в 2018 году. Мужчина был одним из трёх его слушателей. В итоге завершил обучение только он.

Теперь Генити управляет отелем, а также проводит курсы обучения боевому искусству. Приезжают учиться и иностранцы.

[Генри Курц, 19-летний ученик]:

«Я бы сказал, что это не просто тренировки, это образ жизни. И необычнее всего мне было заниматься фермерством. Тренировки проходят один, два или три раза в неделю. Также нужно учиться использовать своё тело, применять это в повседневной жизни в то время, как рубишь дрова, носишь воду».

Генити говорит, что ниндзюцу – это и правильное отношение к окружающей среде. У него своё рисовое поле. Он также выращивает овощи.

[Генити Мицухаси, ниндзя]:

«Нужно не просто изучать один аспект техники, а узнавать стиль жизни ниндзя. Это и самообороня, и экологичный образ жизни. Нужно знать, как правильно взаимодействовать с природой и делать это с единомышленниками».

Ниндзя называли мастеров, изучавших комплексную дисциплину шпионажа и диверсионной работы в тылу врага. Искусство зародилось в Японии в XV веке.

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