«Говорящая школа»: сельским детям в Индии включают аудиоуроки

Индийские дети в отдалённой деревне Дандвал снова могут учиться. Но вместо преподавателя перед ними стоит аудиоколонка,..

Индийские дети в отдалённой деревне Дандвал снова могут учиться. Но вместо преподавателя перед ними стоит аудиоколонка, через которую транслируется запись урока. Проект «Говорящая школа» запустила индийская некоммерческая организация, которая последние десять лет помогает развитию деревень.

[Шраддха Шрингарпуре, сотрудница фонда Diganta Swaraj]:

«Очень приятно видеть, как дети приводят младших братьев и сестёр. Они торопятся, берут тетради и учебники и садятся в нарисованные кружки. Мы нарисовали их для соблюдения дистанции. Это очень важно. Дети садятся именно туда и не занимают других мест».

Школы в Индии закрылись больше четырёх месяцев назад. Городские дети продолжили учиться онлайн. Но в такой отдалённой местности, как Дандвал, не всегда есть даже электричество и телефонная связь, а Интернет – и вовсе большая редкость.

Чтобы помочь сельским детям, сотрудники благотворительного фонда два месяца записывали уроки.

[школьница]:

«Мы повторяем за громкоговорителем, пересказываем разные истории, поём, читаем стихи и учим английские слова».

Родители рады, что дети снова заняты чем-то полезным.

[мама школьника]:

«Школа закрылась, и сын начал бегать в лес. Теперь «Говорящая школа» добралась и до нас, и ребёнок снова учится. Он поёт и что-то рассказывает. Я довольна».

«Говорящая школа» работает уже в шести деревнях. Вскоре обучаться таким способом будут не менее 1000 детей.

В Индии насчитывается четверть миллиона учащихся. В прошлом году половина из них ходила в частные школы, поскольку там качество образования лучше, чем в государственных.

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