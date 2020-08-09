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Сначала карликовых кабанов вернули в дикую природу, теперь им угрожает чума

Сначала карликовых кабанов вернули в дикую природу, теперь им угрожает чума

Карликовые кабаны в Индии находятся в изоляции. Но на этот раз виновен не COVID-19, а африканская..

Дата загрузки: 2020-08-09

Карликовые кабаны в Индии находятся в изоляции. Но на этот раз виновен не COVID-19, а африканская чума свиней, вспышка которой началась в стране весной. Болезнь может уничтожить всю маленькую популяцию редких животных, поэтому специалисты принимают строгие меры безопасности.
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