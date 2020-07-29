Дачный аттракцион: по самодельной узкоколейке россиянина на паровозе катаются люди
На фоне иван-чая и молодых ёлок этот паровоз кажется игрушечным. Однако это вполне серьёзный железнодорожный транспорт...
Дата загрузки: 2020-07-29
На фоне иван-чая и молодых ёлок этот паровоз кажется игрушечным. Однако это вполне серьёзный железнодорожный транспорт. Он уже перевозит людей и грузы. Узкоколейку и паровоз построил на своей даче под Петербургом Павел Чилин. Так мужчина воплотил в реальность детскую мечту.
[Павел Чилин, создатель железной дороги]:
«Самым трудным и самым сложным (было) на это решиться, оценить свои силы и понять, сможем ли мы довести дело до конца. Это, пожалуй, самое сложное. Все остальные технические вопросы – обычные инженерные вопросы. Они решаются в рабочем порядке».
Павел начал строительство лет десять назад. Ему помогал бывший железнодорожник Сергей Терехов. Сейчас узкоколейка длиной 350 метров вьётся по всему дачному участку. Здесь есть несколько линий, тупики, стрелки и три моста, по которым бегает миниатюрный паровоз.
[Сергей Терехов, участник строительства дороги]:
«Интересно тем, что он свой и что он получился. Мы долго шли к этому паровозу и, наконец, дошли».
Теперь паровоз регулярно катает любознательных гостей.
[Марина Абрамова, пассажирка]:
«Очень интересно. Я до этого ездила на паровозах и в кабине ездила. Очень интересные впечатления. Очень страшно ехать через мостик. Очень страшно, особенно, если учесть, что не бабочка».
После поездки Павел рассказывает гостям о конструкции паровоза.
[Алексей Лебединцев, пассажир]:
«Мне больше всего понравилось, что паровоз очень хорошо сделан. И я собираюсь в будущем стать инженером-конструктором, поэтому мне очень интересна конструкция паровоза».
Удачный проект Павла вдохновил на строительство и юного поклонника железнодорожного транспорта Владислава.
[Владислав Иванов, помощник]:
«Я увидел в Интернете видео про узкоколейную железную дорогу Павла. Приехал, познакомился, узнал про это поближе и загорелся идеей построить такую же узкоколейку у себя на участке».
Владислав приезжает на дачу к Павлу помогать с организацией движения для туристов: переключает стрелки, а иногда управляет паровозом.
Ну а Павел не собирается сидеть сложа руки – идей много. Одна из них – построить самолёт с паровым двигателем.
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