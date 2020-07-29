Дачный аттракцион: по самодельной узкоколейке россиянина на паровозе катаются люди

На фоне иван-чая и молодых ёлок этот паровоз кажется игрушечным. Однако это вполне серьёзный железнодорожный транспорт...

На фоне иван-чая и молодых ёлок этот паровоз кажется игрушечным. Однако это вполне серьёзный железнодорожный транспорт. Он уже перевозит людей и грузы. Узкоколейку и паровоз построил на своей даче под Петербургом Павел Чилин. Так мужчина воплотил в реальность детскую мечту.

[Павел Чилин, создатель железной дороги]:

«Самым трудным и самым сложным (было) на это решиться, оценить свои силы и понять, сможем ли мы довести дело до конца. Это, пожалуй, самое сложное. Все остальные технические вопросы – обычные инженерные вопросы. Они решаются в рабочем порядке».

Павел начал строительство лет десять назад. Ему помогал бывший железнодорожник Сергей Терехов. Сейчас узкоколейка длиной 350 метров вьётся по всему дачному участку. Здесь есть несколько линий, тупики, стрелки и три моста, по которым бегает миниатюрный паровоз.

[Сергей Терехов, участник строительства дороги]:

«Интересно тем, что он свой и что он получился. Мы долго шли к этому паровозу и, наконец, дошли».

Теперь паровоз регулярно катает любознательных гостей.

[Марина Абрамова, пассажирка]:

«Очень интересно. Я до этого ездила на паровозах и в кабине ездила. Очень интересные впечатления. Очень страшно ехать через мостик. Очень страшно, особенно, если учесть, что не бабочка».

После поездки Павел рассказывает гостям о конструкции паровоза.

[Алексей Лебединцев, пассажир]:

«Мне больше всего понравилось, что паровоз очень хорошо сделан. И я собираюсь в будущем стать инженером-конструктором, поэтому мне очень интересна конструкция паровоза».

Удачный проект Павла вдохновил на строительство и юного поклонника железнодорожного транспорта Владислава.

[Владислав Иванов, помощник]:

«Я увидел в Интернете видео про узкоколейную железную дорогу Павла. Приехал, познакомился, узнал про это поближе и загорелся идеей построить такую же узкоколейку у себя на участке».

Владислав приезжает на дачу к Павлу помогать с организацией движения для туристов: переключает стрелки, а иногда управляет паровозом.

Ну а Павел не собирается сидеть сложа руки – идей много. Одна из них – построить самолёт с паровым двигателем.

Короткая ссылка на эту страницу: