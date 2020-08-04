100-летний капитан Том Мур получил звание почётного полковника
Торжественная церемония в честь британского ветерана Тома Мура в военном колледже в Харрогите. 100-летний дедушка получил..
Дата загрузки: 2020-08-04
[Том Мур, британский ветеран]:
«Нет лучшего места, чем Йоркшир. И мне очень, очень повезло удостоиться такой чести. Я по-настоящему ценю эту (награду) и буду относиться к ней с уважением. Это очень особенная награда, насколько я понимаю».
Пожилой британец побеседовал с военнослужащими и посоветовал новобранцам всегда стремится стать лучше.
[Том Мур, британский ветеран]:
«Поступая на службу в армию, я оглянулся на людей вокруг и подумал: я стану самым лучшим из них».
Дедушка в последние годы лечился от рака кожи и до сих пор восстанавливается после перелома бедра. Он решил поддержать врачей и собрать для них 1000 фунтов стерлингов. При этом ветеран обязался пройти 100 кругов по своему двору. Благотворительные прогулки он завершил к сотому дню рождения. Результат сбора превзошёл всего его ожидания и побил рекорды.
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