100-летний капитан Том Мур получил звание почётного полковника

[Том Мур, британский ветеран]:

«Нет лучшего места, чем Йоркшир. И мне очень, очень повезло удостоиться такой чести. Я по-настоящему ценю эту (награду) и буду относиться к ней с уважением. Это очень особенная награда, насколько я понимаю».

Торжественная церемония в честь британского ветерана Тома Мура в военном колледже в Харрогите. 100-летний дедушка получил звание почётного полковника. Это одна из его наград, учреждённых недавно правительством. Том Мур заслужил их, собрав более 33 миллионов фунтов стерлингов для британских врачей, лечащих пациентов с коронавирусом.

Пожилой британец побеседовал с военнослужащими и посоветовал новобранцам всегда стремится стать лучше.

[Том Мур, британский ветеран]:

«Поступая на службу в армию, я оглянулся на людей вокруг и подумал: я стану самым лучшим из них».

Дедушка в последние годы лечился от рака кожи и до сих пор восстанавливается после перелома бедра. Он решил поддержать врачей и собрать для них 1000 фунтов стерлингов. При этом ветеран обязался пройти 100 кругов по своему двору. Благотворительные прогулки он завершил к сотому дню рождения. Результат сбора превзошёл всего его ожидания и побил рекорды.

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