В Дубае открыли бассейн для собак, страдающих от жары
Игры в прохладной воде – о чём ещё может мечтать собака в изнурительную жару? Так решил..
Дата загрузки: 2020-08-05
[Амр Юсеф, владелец детского сада для собак]:
«В Дубае лето, и собаки хотят плавать и веселиться. Но мест для выгула немного, пляжей, где собакам можно купаться, тоже мало».
Поиграть с собаками в бассейне могут и сами хозяева, но можно доверить животное и сотрудникам детского сада.
[Ева, владелица собаки]:
«Бассейн – это новое дополнение (к услугам), и моей собаке здесь весело. Она может охладиться и немного поплавать с другими собаками».
Этот детский сад для собак работает два года. Все сотрудники обучены общаться с животными. Здесь работает почти 30 человек. Такой большой штат позволяет уделять внимание каждому питомцу.
Владелец заведения считает, что построил настоящий «собачий Диснейленд».
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