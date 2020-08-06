На Бали спасли от браконьеров и выпустили в океан 25 редких зелёных черепах
На индонезийском острове Бали выпустили в океан 25 зелёных морских черепах. В июле этих редких рептилий..
Дата загрузки: 2020-08-06
[Агус Буи Сантосо, глава природоохранного центра Бали]:
«Для того чтобы отпустить черепах на волю, нужно соблюсти два условия. Надо, во-первых, убедиться, что животное здорово, а во-вторых – в том, что оно сможет жить самостоятельно. Если оно не сможет адаптироваться, то выпускать нельзя».
Остальные спасённые черепахи пока проходят реабилитацию. Вскоре их также выпустят в дикую природу.
Индонезия – один из главных в Азии центров незаконной торговли морскими черепахами. Их нелегально перевозят в Китай, Малайзию и Вьетнам. Индонезийские власти стараются пресекать браконьерство.
[Агус Буи Сантосо, глава природоохранного центра Бали]:
«В последние десять лет судебных процессов, связанных с торговлей морскими черепахами, стало намного меньше благодаря помощи полиции».
В Индонезии за торговлю морскими черепахами грозит тюремный срок до пяти лет и штраф до 7000 долларов.
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