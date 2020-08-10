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Пингвины и медузы привлекают гостей в новый океанариум на Тайване

Пингвины и медузы привлекают гостей в новый океанариум на Тайване

Тысячи ярких рыб и полупрозрачных медуз. В тайваньском городе Таоюань встречает гостей новый океанариум. Он должен..

Дата загрузки: 2020-08-10

Тысячи ярких рыб и полупрозрачных медуз. В тайваньском городе Таоюань встречает гостей новый океанариум. Он должен был открыться полгода назад, но помешала эпидемия.

[Гу Юй, сотрудница океанариума]:
«Из-за пандемии пришлось посоветоваться с властями и сотрудниками органов здравоохранения. И мы решили отложить открытие».

Гостей ждут 13 выставочных залов. В аквариумах плавают 30 тысяч рыб более 300 видов. Также есть зал с пингвинами.

[гостья океанариума]:
«Мы долго ждали открытия океанариума. А когда он открылся, мы с трудом достали билеты».

Владельцы ожидают, что за первые 12 месяцев работы в океанариуме побывает более полутора миллионов гостей. Годовой доход будет достигать 30 миллионов долларов США.
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