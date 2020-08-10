По каналам Петербурга проплыли 3000 сапсёрфингистов

Реки и каналы Санкт-Петербурга словно превратились в театральную сцену. Водную гладь рассекают тысячи сапсёрфингистов в карнавальных..

Реки и каналы Санкт-Петербурга словно превратились в театральную сцену. Водную гладь рассекают тысячи сапсёрфингистов в карнавальных нарядах. Они проплыли под 33 мостами, минуя такие знаковые достопримечательности города, как Михайловский замок, Музей Фаберже, Большой драмтеатр и Дом книги.

Ежегодный фестиваль «Фонтанка-SUP» проходит в пятый раз. Несмотря на пандемию, здесь собрались более 3000 любителей сапсёрфинга.

[участник фестиваля]:

«Эмоции просто зашкаливают. Потрясающая атмосфера. Куча очень ярких людей. Музыка, солнце, настроение – всё супер». [участник фестиваля]:

«Я первый раз. Все пять лет мечтал попасть на этот замечательный фестиваль. Очень рад, что удалось сегодня на этот юбилейный фестиваль попасть. Я поздравляю организаторов с этим замечательным праздником».

Фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – крупнейший в Восточной Европе и единственный в своём роде в России. Участвовать в нём можно с 14 лет.

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