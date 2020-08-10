По каналам Петербурга проплыли 3000 сапсёрфингистов
Реки и каналы Санкт-Петербурга словно превратились в театральную сцену. Водную гладь рассекают тысячи сапсёрфингистов в карнавальных..
Дата загрузки: 2020-08-10
Ежегодный фестиваль «Фонтанка-SUP» проходит в пятый раз. Несмотря на пандемию, здесь собрались более 3000 любителей сапсёрфинга.
[участник фестиваля]:
«Эмоции просто зашкаливают. Потрясающая атмосфера. Куча очень ярких людей. Музыка, солнце, настроение – всё супер».
[участник фестиваля]:
«Я первый раз. Все пять лет мечтал попасть на этот замечательный фестиваль. Очень рад, что удалось сегодня на этот юбилейный фестиваль попасть. Я поздравляю организаторов с этим замечательным праздником».
Фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – крупнейший в Восточной Европе и единственный в своём роде в России. Участвовать в нём можно с 14 лет.
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