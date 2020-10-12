Охотники за исчезающими растениями Тайваня хотят спасти местную флору

В лесах на отдалённых островах Тайваня группа природозащитников собирает исчезающие растения. Их главный враг – время. Говорят, что многие виды исчезают из-за изменения климата и деятельности человека, и нужно успеть их найти и сохранить.

Так называемые охотники за редкими растениями входят в местный природозащитный центр. Они исследуют непроходимые леса островов архипелага Мацзу.

[Хун Синце, охотник за исчезающими растениями]:

«Я начал собирать растения, ещё когда ходил в школу. Тогда я не думал, что это важно. Но потом я стал природозащитником и понял, что очень многих растений, которые здесь были, теперь нет. Если их не сохранить, то в будущем найти их будет невозможно».

Тайвань известен в мире благодаря своей развитой промышленности и производству. Запад частично признанной Республики густонаселён. Однако около 70% его территории – гористая местность с густыми лесами, где живут олени, дикие кабаны и медведи.

[Хун Синце, охотник за исчезающими растениями]:

«Не каждый может отправиться туда, где хожу я. Я могу долгое время быть среди дикой природы в горах или лесах. Я не хожу по протоптанным дорожкам. Я очень хорошо лазаю по деревьям. Не каждый так может».

Правительство Тайваня сделало приоритетом защиту окружающей среды и переход на возобновляемые источники энергии. Впрочем, охотники за растениями говорят, что им не хватает финансирования на масштабные проекты.

[Чжэн Гэньюй, работница природозащитного центра]:

«Наш подход мы применяем потому, что нет другой альтернативы. Если бы у нас были финансы, и если бы разрешило правительство, мы сохраняли бы растения в природной среде. Но реальность такова, что пока у нас нет такой возможности».

Природозащитники надеются, что однажды смогут создать для исчезающих видов новую среду. Они также как можно скорее хотят издать список исчезающих видов, в котором будет указано, как сохранение определённых растений повлияет на жизнь людей.

В базе центра уже более 33 тысяч 780 видов растений.

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