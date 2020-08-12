В Новой Зеландии впервые за 100 дней выявили заражённых коронавирусом

В Новой Зеландии выявили четыре новых случая COVID-19. Это произошло впервые за 102 дня. Коронавирусом заболела..

В Новой Зеландии выявили четыре новых случая COVID-19. Это произошло впервые за 102 дня. Коронавирусом заболела семья из Окленда. Причём никто из заражённых не выезжал за границу.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн ввела жёсткие карантинные меры в Окленде. Людям рекомендовали работать из дома, школы временно закрыли, кафе и рестораны – тоже.

В остальных городах страны также вернули более слабые ограничения. Люди должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более ста человек.

Пока карантинные меры будут действовать три дня. За это время специалисты попытаются узнать, как заразилась семья из Окленда.

[житель Новой Зеландии]:

«Очень волнуюсь, надеюсь, всё наладится. Я рад, что правительство реагирует быстро, это правильно. Я потрясён, но думаю, у нас всё будет хорошо». [жительница Новой Зеландии]:

«Вероятно, это правильное решение. Думаю, мы должны так действовать, пока не узнаем о масштабе распространения вируса».

Власти также вводят ограничения на передвижения по стране. Поэтому некоторые поспешили уехать из Окленда.

[авиапассажир]:

«Это довольно страшно. Многие в масках. У меня тоже есть с собой».

Между тем некоторые жители Крайстчёрча вышли с протестом против возврата карантинных мер и заявляют, что не станут их соблюдать.

[протестующий]:

«Мы вышли защитить наши общие права – на свободу передвижения, свободу выражения мнения и свободу общения».

В Новой Зеландии в общей сложности коронавирус выявили у 1570 человек, более 20 умерли. Власти сняли карантинные меры в начале июня, но контроль на границе оставили.

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