Испания первой в Западной Европе выявила 500 000 случаев COVID-19

Испания первой в Западной Европе зарегистрировала более 500 тысяч случаев COVID-19. За последние сутки в стране..

Испания первой в Западной Европе зарегистрировала более 500 тысяч случаев COVID-19. За последние сутки в стране было выявлено более 26 тысяч заражённых. Вторая вспышка эпидемии совпала с открытием школ, и болезнь распространяется в основном среди молодых людей.

При этом людей умирает намного меньше, чем в марте и апреле. Тогда за сутки умирали более 800 пациентов, в последний месяц регистрируют в основном не более 100 скончавшихся. Всего в Испании коронавирус унёс почти 30 тысяч жизней. Общий уровень смертности – примерно 6%. Это ниже, чем в Италии, Великобритании и Франции.

Координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон сообщает, что пациентов, нуждающихся в госпитализации, стало больше.

[Фернандо Симон, представитель Минздрава Испании]:

«Сейчас почти 7900 коек заняты пациентами с COVID-19 или теми, у кого есть подозрение на коронавирус. Тяжелобольных тоже стало больше. В отделениях интенсивной терапии находятся более 1000 человек».

Эпицентром эпидемии в Испании стал Мадрид. Там зарегистрировано 30% всех случаев COVID-19. Власти не исключают введения локальных ограничений.

[Фернандо Симон, представитель Минздрава Испании]:

«Чего нельзя избегать, так это принятия мер, также нельзя избегать карантина. Нельзя допустить запоздалого принятия мер».

Испания стоит на втором месте в Европе после России по общему числу заражённых коронавирусом. Первое место в мире по этому показателю занимают США. После них идёт Индия, которая на этой неделе опередила Бразилию.

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