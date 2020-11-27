В Южной Корее два дня подряд регистрируют более 500 новых случаев COVID-19

В Южной Корее второй день подряд регистрируют более 500 новых случаев COVID-19. По данным на 27..

В Южной Корее второй день подряд регистрируют более 500 новых случаев COVID-19. По данным на 27 ноября, выявлено 569 заражённых, днём ранее было 583. Это рекордный показатель с марта.

Сейчас южнокорейцы переживают третью волну эпидемии. Вторая началась в середине августа и пошла на спад в начале сентября. Третий всплеск заражений начался в середине этого месяца. Власти стараются подготовить больше больничных коек.

[Сон Ён Рэ, пресс-секретарь Минздрава Южной Кореи]:

«У нас есть 100 мест для пациентов в критическом состоянии, поэтому пока всё в порядке. Однако, если следующие две недели число (новых случаев коронавируса) будет расти в том же темпе, это может вызвать проблемы».

Жители Южной Кореи обеспокоены.

[житель Сеула]:

«Поскольку количество новых случаев за сутки колеблется в пределах 500, думаю, правительство должно ужесточить правила социального дистанцирования. Хотя это затрудняет жизнь людей и причиняет неприятности, но может предотвратить ещё больший вред». [жительница Сеула]:

«Приходится смиряться с таким положением, хотя на сердце очень тревожно. Я слышала, что больничных коек не хватает, поэтому беспокойство не уходит».

Между тем южнокорейские военные ужесточили правила социального дистанцирования в армии. Также солдатам на десять дней запретили брать отпуск. Ограничения ввели после того, как на этой неделе в военном учебном заведении зарегистрировали более 50 новых случаев COVID-19. Курсанты заразились от гражданских лиц.

В Южной Корее в общей сложности выявлено примерно 33 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли более 500 человек, выздоровели 27 тысяч.

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