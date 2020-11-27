В Южной Корее два дня подряд регистрируют более 500 новых случаев COVID-19
В Южной Корее второй день подряд регистрируют более 500 новых случаев COVID-19. По данным на 27..
Дата загрузки: 2020-11-27
В Южной Корее второй день подряд регистрируют более 500 новых случаев COVID-19. По данным на 27 ноября, выявлено 569 заражённых, днём ранее было 583. Это рекордный показатель с марта.
Сейчас южнокорейцы переживают третью волну эпидемии. Вторая началась в середине августа и пошла на спад в начале сентября. Третий всплеск заражений начался в середине этого месяца. Власти стараются подготовить больше больничных коек.
[Сон Ён Рэ, пресс-секретарь Минздрава Южной Кореи]:
«У нас есть 100 мест для пациентов в критическом состоянии, поэтому пока всё в порядке. Однако, если следующие две недели число (новых случаев коронавируса) будет расти в том же темпе, это может вызвать проблемы».
Жители Южной Кореи обеспокоены.
[житель Сеула]:
«Поскольку количество новых случаев за сутки колеблется в пределах 500, думаю, правительство должно ужесточить правила социального дистанцирования. Хотя это затрудняет жизнь людей и причиняет неприятности, но может предотвратить ещё больший вред».
[жительница Сеула]:
«Приходится смиряться с таким положением, хотя на сердце очень тревожно. Я слышала, что больничных коек не хватает, поэтому беспокойство не уходит».
Между тем южнокорейские военные ужесточили правила социального дистанцирования в армии. Также солдатам на десять дней запретили брать отпуск. Ограничения ввели после того, как на этой неделе в военном учебном заведении зарегистрировали более 50 новых случаев COVID-19. Курсанты заразились от гражданских лиц.
В Южной Корее в общей сложности выявлено примерно 33 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли более 500 человек, выздоровели 27 тысяч.
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