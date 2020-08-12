В Беларуси продолжаются протесты и стычки, а главная соперница Лукашенко бежала в Литву

В белорусской столице продолжаются многотысячные протесты. Люди недовольны результатами выборов президента. На шестой срок в кресле..

В белорусской столице продолжаются многотысячные протесты. Люди недовольны результатами выборов президента. На шестой срок в кресле главы государства остаётся Александр Лукашенко.

Полиция подавляет выступления, используя резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Не все решаются открыто выходить на демонстрации. Многие в знак солидарности просто гудят клаксонами автомобилей. Также многие несут цветы к месту, где 10 августа в стычках с полицией погиб протестующий.

Европейский союз обвинил правительство Лукашенко в «непропорциональном и неприемлемом насилии». Он также сказал, что пересматривает свои отношения с Минском.

Между тем, главная соперница действующего президента на выборах Светлана Тихановская была вынуждена уехать из страны в Литву.

Как говорят её соратники, до этого с ней проводили беседу представители органов безопасности.

[Мария Колесникова, глава предвыборного штаба Виктора Бабарико]:

«Три часа в кабинете с представителями силовых структур, когда есть дети, когда есть муж, который находится под уголовным преследованием, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме… Я считаю, что когда всё твоё окружение и твоя семья находятся в заложниках, очень сложно быть не под давлением и делать заявления не под давлением».

Сама Тихановская записала видеообращение, где попыталась объяснить своё бегство.

[Светлана Тихановская, кандидат на выборах президента Беларуси]:

«Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я».

Министр иностранных дел Литвы сказал, что Тихановской предоставили гостевую визу на год, и что она находится в Вильнюсе со своими детьми, а также главой её предвыборного штаба.

[Линас Антанас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы]:

«Я не знаю, чем ей угрожали. Я только говорю, что второй вариант ей на выбор, так сказать, не был связан со свободой. У неё была возможность покинуть страну, и она ей воспользовалась».

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, то есть 26 лет. Это самый долгий срок среди действующих глав государств Европы и постсоветского пространства.

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