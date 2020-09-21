В России готовы производить по 120 тыс доз новой вакцины «Спутник V» в месяц

В России наращивают производство вакцины Гам-КОВИД-Вак, которую выпускают под торговой маркой «Спутник V». Она предназначена для..

В России наращивают производство вакцины Гам-КОВИД-Вак, которую выпускают под торговой маркой «Спутник V». Она предназначена для защиты от нового коронавируса.

Одна из фирм, которая её производит, – это «Биннофарм», входящая в группу компаний АФК «Системы».

[Алексей Лысенко, менеджер «Биннофарм»]:

«Текущие мощности позволяют производить нам порядка 120 тысяч доз вакцин – компонент 1 и компонент 2 – в месяц, и порядка полутора миллионов в год. Наращивание мощностей возможно и связано, конечно, в первую очередь с организацией производства, с поставкой профильного специфического технологического оборудования».

Как ожидается, к концу года в стране будут производить от полутора до двух миллионов доз вакцины в месяц. Постепенно эту цифру хотят увеличить до шести миллионов.

[Владимир Чирахов, глава АФК «Система»]:

«Первая партия вакцины уже готова к отправке в регионы. В части приоритетов при распределении вакцины – эти приоритеты определит государство, но, насколько мне представляется, в первую очередь вакцина будет предоставлена медикам».

Вакцину разработал российский Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. При этом некоторые специалисты отмечают, что её эффективность ещё не доказана, поскольку не завершилась III фаза испытаний на большом числе пациентов.

Гам-КОВИД-Вак – это вирусная векторная вакцина на основе аденовируса человека. Она содержит в своём геноме фрагмент белка COVID-19, который вызывает иммунный ответ в организме.

При этом она является двухкомпонентной. Обе части вводятся внутримышечно с промежутком в три недели.

Некоторые исследователи отмечают, что два компонента говорят о том, что вакцина не такая эффективная. Однако в Центре Гамалеи уверены, что, поскольку во второй дозе содержится более редкий серотип аденовируса, это обеспечивает выработку высокого иммунитета.

При этом пока неизвестно, насколько такой иммунитет будет длительным. Также говорится о достаточно большом списке побочных эффектов.

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