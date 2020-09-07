Новая волна COVID-19: боливийцы хоронят родных на стихийных кладбищах
В Боливии от коронавируса продолжает умирать всё больше людей. И теперь многие малоимущие боливийцы вынуждены хоронить..
Дата загрузки: 2020-09-07
Место на обычном стоит дорого, поэтому люди организовывают места захоронения произвольно. Более того, некоторые по ночам пробираются на официальные кладбища, раскапывают могилы и хоронят умерших прямо поверх других.
[Омар Арсе, глава местной администрации]:
«Они пытаются хоронить в 8-8:30 часов вечера, в 2 часа ночи, в 5 утра. Они хотят хоронить поверх других могил. Например, они раскапывают могилу и кладут тело на глубине даже не двух-трёх, а одного метра. Потом полиция убирает тело. Сейчас из-за COVID все на взводе».
Уровень крайней нищеты в Боливии – один из самых высоких в регионе. При этом чиновники отмечают, что в августе здесь наблюдался всплеск инфицирования. Одновременно на кладбищах в Ла-Пасе спрос на места увеличился почти в шесть раз.
Впрочем, местные власти не спешат наказывать людей за нелегальные захоронения.
[Рене Тамбо, полицейский]:
«Видя боль семей, мы не можем мешать им хоронить. Люди перевозят тела ночью или забирают их обратно в свои деревни. Мы должны понимать возможности людей. Мы не можем заставить их хоронить на кладбищах. Они проводят похороны, исходя из своих финансовых возможностей».
Официально в Боливии выявили почти 120 тысяч заболевших. Умерло от вируса более 5300 человек. Впрочем, некоторые эксперты подвергают сомнению эту статистику.
[Андрес Усин, эксперт по вопросам государственной политики]:
«Государственная статистика не отражает реальности в стране, поскольку с начала пандемии до настоящего дня число смертей увеличивалось. И это касается не только умерших, но также заражённых людей, поскольку правительство делает только 2500 тестов в день».
Стоит отметить, что новая волна заражений совпала в Боливии с массовыми протестами, которые вспыхнули в начале августа. Люди недовольны тем, что ЦИК предложил перенести дату выборов с 6 сентября на 18 октября без соблюдения должной процедуры – утверждения этого решения в парламенте.
В итоге парламент утвердил закон о переносе, после чего его подписала временный президент Боливии.
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