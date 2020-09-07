Новая волна COVID-19: боливийцы хоронят родных на стихийных кладбищах

В Боливии от коронавируса продолжает умирать всё больше людей. И теперь многие малоимущие боливийцы вынуждены хоронить..

В Боливии от коронавируса продолжает умирать всё больше людей. И теперь многие малоимущие боливийцы вынуждены хоронить своих родственников на так называемых стихийных кладбищах.

Место на обычном стоит дорого, поэтому люди организовывают места захоронения произвольно. Более того, некоторые по ночам пробираются на официальные кладбища, раскапывают могилы и хоронят умерших прямо поверх других.

[Омар Арсе, глава местной администрации]:

«Они пытаются хоронить в 8-8:30 часов вечера, в 2 часа ночи, в 5 утра. Они хотят хоронить поверх других могил. Например, они раскапывают могилу и кладут тело на глубине даже не двух-трёх, а одного метра. Потом полиция убирает тело. Сейчас из-за COVID все на взводе».

Уровень крайней нищеты в Боливии – один из самых высоких в регионе. При этом чиновники отмечают, что в августе здесь наблюдался всплеск инфицирования. Одновременно на кладбищах в Ла-Пасе спрос на места увеличился почти в шесть раз.

Впрочем, местные власти не спешат наказывать людей за нелегальные захоронения.

[Рене Тамбо, полицейский]:

«Видя боль семей, мы не можем мешать им хоронить. Люди перевозят тела ночью или забирают их обратно в свои деревни. Мы должны понимать возможности людей. Мы не можем заставить их хоронить на кладбищах. Они проводят похороны, исходя из своих финансовых возможностей».

Официально в Боливии выявили почти 120 тысяч заболевших. Умерло от вируса более 5300 человек. Впрочем, некоторые эксперты подвергают сомнению эту статистику.

[Андрес Усин, эксперт по вопросам государственной политики]:

«Государственная статистика не отражает реальности в стране, поскольку с начала пандемии до настоящего дня число смертей увеличивалось. И это касается не только умерших, но также заражённых людей, поскольку правительство делает только 2500 тестов в день».

Стоит отметить, что новая волна заражений совпала в Боливии с массовыми протестами, которые вспыхнули в начале августа. Люди недовольны тем, что ЦИК предложил перенести дату выборов с 6 сентября на 18 октября без соблюдения должной процедуры – утверждения этого решения в парламенте.

В итоге парламент утвердил закон о переносе, после чего его подписала временный президент Боливии.

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