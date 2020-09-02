«Папа, у нас на кухне пума!»: в Боливии зверь забрёл в дом

[Мартин Фаббри, чиновник]:

«Пума возвращается туда, где больше не будет контактировать с людьми и вызывать проблемы, ища пищу. Ближайшие недели мы будем отслеживать её перемещение, чтобы убедиться, что она здорова».

Лесная полиция Боливии везёт вглубь национального парка Котапата ценный груз. Отойдя на безопасное расстояние, из ящика выпускают… дикую пуму.

Так закончилась спасательная операция, длившаяся почти два месяца. Дикую кошку обнаружила у себя дома в начале июля жительница Ла-Паса. Та рылась в кухонных шкафах.

[Миранда Киклали, обнаружила пуму на кухне]:

«Я поняла, что это пума. Первым делом постаралась успокоиться и стала уходить оттуда как можно более бесшумно, чтобы она не заметила. Я позвонила папе со словами: «Папа, кажется у нас на кухне пума». Он ответил: «Что? Пума?». Я сказала: «Да, пап, я видела пуму»».

Специалисты поймали пуму и отправили в зоопарк. Ветеринары пришли к выводу, что животное было истощено и обезвожено. Реабилитация длилась 53 дня. За это время кошка поправилась до 35 килограммов. Её кормили грызунами, а также мясом лам и овец.

Второе название зверя – горный лев. Обычно пумы предпочитают избегать человека. Это одиночки, выходящие на охоту преимущественно по ночам.

Пума – четвёртый по величине представитель семейства кошачьих. Крупнее только тигры, львы и ягуары.

Её ареал исторически был самым обширным среди млекопитающих Америки, простираясь от самого юга до Аляски. Ныне он сократился из-за деятельности человека – охоты и разрушения естественной среды обитания.

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