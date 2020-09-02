«Папа, у нас на кухне пума!»: в Боливии зверь забрёл в дом
Лесная полиция Боливии везёт вглубь национального парка Котапата ценный груз. Отойдя на безопасное расстояние, из ящика..
Дата загрузки: 2020-09-02
[Мартин Фаббри, чиновник]:
«Пума возвращается туда, где больше не будет контактировать с людьми и вызывать проблемы, ища пищу. Ближайшие недели мы будем отслеживать её перемещение, чтобы убедиться, что она здорова».
Так закончилась спасательная операция, длившаяся почти два месяца. Дикую кошку обнаружила у себя дома в начале июля жительница Ла-Паса. Та рылась в кухонных шкафах.
[Миранда Киклали, обнаружила пуму на кухне]:
«Я поняла, что это пума. Первым делом постаралась успокоиться и стала уходить оттуда как можно более бесшумно, чтобы она не заметила. Я позвонила папе со словами: «Папа, кажется у нас на кухне пума». Он ответил: «Что? Пума?». Я сказала: «Да, пап, я видела пуму»».
Специалисты поймали пуму и отправили в зоопарк. Ветеринары пришли к выводу, что животное было истощено и обезвожено. Реабилитация длилась 53 дня. За это время кошка поправилась до 35 килограммов. Её кормили грызунами, а также мясом лам и овец.
Второе название зверя – горный лев. Обычно пумы предпочитают избегать человека. Это одиночки, выходящие на охоту преимущественно по ночам.
Пума – четвёртый по величине представитель семейства кошачьих. Крупнее только тигры, львы и ягуары.
Её ареал исторически был самым обширным среди млекопитающих Америки, простираясь от самого юга до Аляски. Ныне он сократился из-за деятельности человека – охоты и разрушения естественной среды обитания.
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