Дочь нашла останки отца в братской могиле через 84 года по обручальному кольцу
Роса Мария Инсуа всю жизнь задавалась вопросом: где похоронили её отца. Он был убит во время..
Дата загрузки: 2020-09-17
Роса Мария Инсуа всю жизнь задавалась вопросом: где похоронили её отца. Он был убит во время гражданской войны в Испании в 1936 году. Но тело его так и не передали родственникам.
И теперь, спустя 84 года, она наконец его нашла. Обручальное кольцо Эухенио Хуана обнаружили в одной из братских могил в Мадриде.
[Роса Мария Инсуа, жительница Испании]:
«Большое вам спасибо. Я так рада. Мы не знали, было при нём что-то или нет».
Эухенио на момент гибели было всего 29 лет. Он пал от рук солдат-мятежников, которых возглавлял Франсиско Франко.
Его останки удалось идентифицировать, поскольку на кольце была выгравирована дата его свадьбы с матерью Росы.
Теперь его дочь говорит, что хочет похоронить отца рядом с родными.
[Роса Мария Инсуа, жительница Испании]:
«В последнее время чувствую большую слабость. Нужно сходить к врачу, потому что совсем нет сил. Годы берут своё. Я была бы очень счастлива наконец поставить точку в этом деле, чтобы он покоился с миром. Я похоронила бы его рядом со мной, его женой и моим мужем».
Более 110 тысяч человек по-прежнему числятся пропавшими без вести по итогам гражданской войны, которая продолжалась в Испании с 1936 по 39 годы. После неё к власти пришёл режим Франко, который длился вплоть до смерти диктатора в 1975 году.
Короткая ссылка на эту страницу: