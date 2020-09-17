Дочь нашла останки отца в братской могиле через 84 года по обручальному кольцу

Роса Мария Инсуа всю жизнь задавалась вопросом: где похоронили её отца. Он был убит во время..

Роса Мария Инсуа всю жизнь задавалась вопросом: где похоронили её отца. Он был убит во время гражданской войны в Испании в 1936 году. Но тело его так и не передали родственникам.

И теперь, спустя 84 года, она наконец его нашла. Обручальное кольцо Эухенио Хуана обнаружили в одной из братских могил в Мадриде.

[Роса Мария Инсуа, жительница Испании]:

«Большое вам спасибо. Я так рада. Мы не знали, было при нём что-то или нет».

Эухенио на момент гибели было всего 29 лет. Он пал от рук солдат-мятежников, которых возглавлял Франсиско Франко.

Его останки удалось идентифицировать, поскольку на кольце была выгравирована дата его свадьбы с матерью Росы.

Теперь его дочь говорит, что хочет похоронить отца рядом с родными.

[Роса Мария Инсуа, жительница Испании]:

«В последнее время чувствую большую слабость. Нужно сходить к врачу, потому что совсем нет сил. Годы берут своё. Я была бы очень счастлива наконец поставить точку в этом деле, чтобы он покоился с миром. Я похоронила бы его рядом со мной, его женой и моим мужем».

Более 110 тысяч человек по-прежнему числятся пропавшими без вести по итогам гражданской войны, которая продолжалась в Испании с 1936 по 39 годы. После неё к власти пришёл режим Франко, который длился вплоть до смерти диктатора в 1975 году.

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