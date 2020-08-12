В индийском зоопарке цепочная гадюка принесла 33 детёныша
В зоопарке города Коимбатур – пополнение в змеином семействе. Цепочная гадюка родила сразу 33 детёныша. [Сентхил..
Дата загрузки: 2020-08-12
[Сентхил Натхан, директор зоопарка]:
«У цепочных гадюк есть отличие от других змей. Они вынашивают яйца в своём теле. Там же вылупляются детёныши, а потом рождаются на свет».
Таких змей называют яйцеживородящими. Зародыши получают питание не от материнского организма, а из желтка, в котором содержатся нужные для роста вещества.
Цепочные гадюки вынашивают яйца полгода. В дикой природе они приносят потомство с мая по ноябрь – в основном, в сезон дождей. У одной змеи рождается от пяти до полусотни детёнышей.
В Индии цепочная гадюка входит в четвёрку ядовитых змей, которые чаще всего кусают людей. Яд этих пресмыкающихся очень опасен.
Сотрудники зоопарка передадут детёнышей лесничим, после чего змей выпустят в дикую природу.
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