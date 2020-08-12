Как выглядел Рафаэль и что ему не нравилось в своём лице

Мастеру эпохи Возрождения Рафаэлю, вероятно, не нравился свой нос. К такому выводу пришли учёные Римского университета. Они сделали 3D-реконструкцию лица итальянского живописца.

Глаза и губы на смоделированной голове похожи на те, что художник рисовал, изображая себя. Однако нос на картинах другой. Учёные полагают, что Рафаэль хотел придать своей внешности больше утончённости.

Модель лица сделали на основе гипсового слепка, снятого предположительно с черепа художника. Его останки, захороненные в римском Пантеоне, эксгумировали в 1833 году. Рядом также покоились ученики Рафаэля; кроме того, были найдены неопознанные кости.

Учёные воссоздали внешность художника, поскольку хотели убедится, что останки принадлежат именно ему. Эксперимент подтвердил это на 85%.

Рафаэль родился в Урбино в 1483 году, а умер в Риме в 1520-м. Ему было 37 лет. Учёные считают, что причиной смерти стало респираторное заболевание.

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