Как выглядят сёстры-близнецы с разным цветом кожи через 20 лет

Когда акушерка принесла новорождённых близнецов маме, та потеряла дар речи. Девочки родились с разным цветом кожи.

Сёстры-близнецы Люси и Мария Эйлмер родились 20 лет назад в Глостере, Великобритания. Их отец – белый, а мама – темнокожая, наполовину ямайка. Кроме Люси и Марии, в семье ещё трое детей – с тёмным цветом кожи. «У наших братьев и сестры цвет кожи – между Марией и мной. Мы на противоположных концах спектра, а все они – где-то посередине», – пояснила белокожая Люси. В то время как Мария пошла в мамину родню, Люси похожа на бабушку по отцовской линии.

В детстве Люси приходилось сносить насмешки, поскольку она не похожа на своих братьев и сестёр. Она даже думала, что её удочерили.

Девушки отличаются не только внешностью и характером, но и интересами. Мария – общительная, Люси – застенчивая. Мария изучает право в колледже. Люси – искусство и дизайн.

«Когда мы повзрослели, хотя и выглядим такими разными, связь между нами стала намного сильнее», – поделилась Мария.