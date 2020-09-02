Магические книги заклинаний и другие тексты на иврите представили на выставке в Лондоне

В Британской библиотеке открылась выставка, на которой представляют древние еврейские рукописи со всего мира. От свитков..

В Британской библиотеке открылась выставка, на которой представляют древние еврейские рукописи со всего мира. От свитков с Торой XVII века из Китая до брачного договора 1881 года из Индии, дающего супруге юридические и финансовые права. Многие тексты представляют публике впервые.

Документы охватывают многие сферы: от науки, религии и законодательства до алхимии и философии. Называется выставка «Еврейские рукописи: путешествия письменного слова».

Самая древняя рукопись датируется X веком. А один из документов является письмом от итальянского раввина королю Англии Генриху VIII. Монарх хотел найти свидетельство в священных писаниях, что его желание развестись является обоснованным. Однако раввин не оправдал его надежд.

[Илана Тахан, главный куратор выставки еврейских рукописей]:

«Мы пытаемся донести силу письменного слова для еврейских общин, особенно диаспоры. Что их объединяло? Это слово, это книга, это иврит. Эта выставка показывает разнообразие еврейских общин».

Среди древних текстов есть книги, содержащие заклинания и заговоры. К ним нередко прибегали для лечения заболеваний. А одно заклинание даже обещало помочь скрыться от неприятелей.

[Илана Тахан, главный куратор выставки еврейских рукописей]:

«Это схематичное изображение лодки. С её помощью можно было бежать из плена. Нужно было нарисовать такую лодку на земле. Потом встать в центр рисунка, и духи должны были прибыть и вас увезти».

Эта выставка стала первой в Британской библиотеке после месяцев карантина. При этом все тексты также оцифрованы и доступны онлайн в высоком разрешении.

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