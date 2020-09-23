На реставрацию скульптуры Микеланджело снова можно посмотреть вживую

Впервые более чем за четыре с половиной столетия эта мраморная скульптура Микеланджело подвергается глубокой очистке. Работники..

Впервые более чем за четыре с половиной столетия эта мраморная скульптура Микеланджело подвергается глубокой очистке.

Работники Музея Опера-дель-Дуомо начали реставрацию Флорентийской пьеты ещё в ноябре прошлого года. Задняя часть скульптуры уже очищена. Теперь они переходят к лицевой стороне.

Из-за пандемии работу временно приостанавливали.

[Тимоти Вердон, директор Музея Опера-дель-Дуомо]:

«Реставрация была вынуждено прервана во время первой фазы эпидемии COVID-19. Теперь уже несколько недель работы снова ведутся. Надеемся, процесс завершится осенью до Рождества».

Между тем, мастерская, где идёт реставрация, снова открыла двери для посетителей. Однако из-за карантинных ограничений в помещение одновременно допускают только пять человек.

Сама работа очень кропотливая. Для неё используют лишь ватные палочки и горячую воду, очищенную от примесей ионов.

[Уильям Уоллейс, профессор истории искусств]:

«К счастью, эта скульптура всю свою жизнь находилась в помещении. Но в течение 200 лет она была на алтаре кафедрального собора во Флоренции. Она была окружена свечами, поэтому на ней много свечной сажи, воска и копоти».

Микеланджело создал пьету в середине XVI столетия, когда ему было около 80 лет. Изначально он планировал, что её установят на его могиле. Скульптура изображает тело Христа, которое держат Дева Мария, Мария Магдалина и библейский персонаж Никодим. Его лицо – автопортрет самого Микеланджело.

[Уильям Уоллейс, профессор истории искусств]:

«Мастер, вероятно, столкнулся с проблемой при создании скульптуры. В итоге ему пришлось убрать ногу Христа. Мне кажется, ему было трудно и технически и психологически, ведь он делал собственный надгробный памятник».

В итоге Микеланджело не закончил скульптуру и даже пытался её уничтожить. Повреждения позже устранил ученик мастера.

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