Парижане – о новой волне эпидемии: «Этого следовало ожидать»
Парижане говорят, что не удивлены увеличением числа заболевших COVID-19 в последние дни. [Норан Жардин, студентка
Дата загрузки: 2020-08-13
[Норан Жардин, студентка]:
«Люди долго сидели взаперти. Конечно, они хотят выйти, и очень многие, особенно молодые люди, не очень осторожны. Этого следовало ожидать».
[Албан Жендро, студент]:
«Непонятно, в каких местах нужно надевать маску. Думаю, нам могли бы объяснить чётче. Вот почему люди часто их не надевают. Они просто не знают».
С конца июля суточное число заболевших во Франции снова начало расти. Так, 2 августа зарегистрировали более 2800 заболевших, а 12 – более 2500.
В целом в стране выявили около 206 тысяч случаев. Скончалось примерно 30 тысяч человек.
Новую волну во Франции контролировать будет сложнее. Так считает правительство. А многие простые французы говорят, что не все хотят следовать правилам.
[Жози, флорист]:
«Беспокоюсь? Нет, но нужно быть осторожными. Если будем везде носить маски, когда мы не дома, то это уже будет очень хорошо. Вирус всё равно распространяется. Если у нас выработается коллективный иммунитет, это будет лучше всего».
Ну а кто-то осознанно ходит без маски.
[Шанталь, жительница Парижа]:
«Я не переживаю! И скажу вам, почему: потому что я думаю, что если мы выжили в первые шесть месяцев, то всё хорошо. Но в любом случае нужно быть осторожными».
Мэр небольшой коммуны близ Парижа сказал в интервью, что на эпидемию накладываются также неблагоприятные погодные условия.
[Филипп Жувин, мэр Ла-Гарен-Коломба]:
«Самое сложное сегодня то, что у нас становится больше случаев COVID-19, и также продолжается жара. Появилось много пожилых пациентов с обезвоживанием. Две эпидемии одновременно – это не очень хорошо».
В начале недели Париж присоединился в Тулузе, Лиллю, Биаррицу и другим городам, постанов всем надевать маски в общественных местах с большим скоплением людей. В целом по стране маски нужно надевать в магазинах и банках.
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