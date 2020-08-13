Парижане – о новой волне эпидемии: «Этого следовало ожидать»

[Норан Жардин, студентка]:

«Люди долго сидели взаперти. Конечно, они хотят выйти, и очень многие, особенно молодые люди, не очень осторожны. Этого следовало ожидать». [Албан Жендро, студент]:

«Непонятно, в каких местах нужно надевать маску. Думаю, нам могли бы объяснить чётче. Вот почему люди часто их не надевают. Они просто не знают».

Парижане говорят, что не удивлены увеличением числа заболевших COVID-19 в последние дни.

С конца июля суточное число заболевших во Франции снова начало расти. Так, 2 августа зарегистрировали более 2800 заболевших, а 12 – более 2500.

В целом в стране выявили около 206 тысяч случаев. Скончалось примерно 30 тысяч человек.

Новую волну во Франции контролировать будет сложнее. Так считает правительство. А многие простые французы говорят, что не все хотят следовать правилам.

[Жози, флорист]:

«Беспокоюсь? Нет, но нужно быть осторожными. Если будем везде носить маски, когда мы не дома, то это уже будет очень хорошо. Вирус всё равно распространяется. Если у нас выработается коллективный иммунитет, это будет лучше всего».

Ну а кто-то осознанно ходит без маски.

[Шанталь, жительница Парижа]:

«Я не переживаю! И скажу вам, почему: потому что я думаю, что если мы выжили в первые шесть месяцев, то всё хорошо. Но в любом случае нужно быть осторожными».

Мэр небольшой коммуны близ Парижа сказал в интервью, что на эпидемию накладываются также неблагоприятные погодные условия.

[Филипп Жувин, мэр Ла-Гарен-Коломба]:

«Самое сложное сегодня то, что у нас становится больше случаев COVID-19, и также продолжается жара. Появилось много пожилых пациентов с обезвоживанием. Две эпидемии одновременно – это не очень хорошо».

В начале недели Париж присоединился в Тулузе, Лиллю, Биаррицу и другим городам, постанов всем надевать маски в общественных местах с большим скоплением людей. В целом по стране маски нужно надевать в магазинах и банках.

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