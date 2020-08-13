GPS-трекеры помогут защищать слонов в кенийском заповеднике Амбосели

В национальном парке Амбосели в Кении отметили Всемирный день слонов. К празднику приурочили важное мероприятие –..

В национальном парке Амбосели в Кении отметили Всемирный день слонов. К празднику приурочили важное мероприятие – толстопятым надели GPS-трекеры. Они помогут лучше защищать животных от браконьеров.

В Кении за последние три десятилетия поголовье слонов выросло в два раза. Сыграли роль борьба с нелегальной охотой и увеличение рождаемости.

[Наджиб Балала, министр управления по туризму Кении]:

«За последние несколько лет нам удалось уменьшить случаи браконьерства. С начала года жертвами браконьеров стали семь слонов, и мы очень сожалеем об этом. В прошлом году нелегальные охотники убили 34 слона, а годом ранее – 80. Мы видим, что таких трагедий стало меньше».

В этом году в Амбосели родились почти 140 слонят. Представители коренного народа масаи провели традиционную церемонию, во время которой дали малышам имена.

[Наджиб Балала, министр управления по туризму Кении]:

«Сегодня мы также запустили кампанию Magical Kenya Elephant Naming. Мы хотим отметить успех программы по сохранению слонов и поблагодарить за помощь людей, живущих в Амбосели».

В 2013 году правительство Кении ужесточило наказание за браконьерство и торговлю дикими животными. Тюремные сроки стали длиннее, а штрафы – больше. Браконьерство в конечном итоге наносит ущерб туристической отрасли, а она – основной источник иностранной валюты в Кении.

Национальный парк Амбосели находится на территории бывшей провинции Рифт-Валли на юго-востоке Кении. Заповедник был основан 46 лет назад. Считается, что он самый удобный в Африке для близкого наблюдения за слонами и другими дикими животными.

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