Москвичи на фоне второй волны COVID-19 беспокоятся за экономику страны

В России по данным на 25 октября выявили 16 700 случаев COVID-19. Из них почти четыре..

В России по данным на 25 октября выявили 16 700 случаев COVID-19. Из них почти четыре с половиной тысячи приходится на Москву. Жители столицы беспокоятся, что власти введут карантин или другие ограничения, и экономика страны пострадает ещё больше.

В конце сентября курс рубля по отношению к евро упал до самого низкого уровня за последние четыре года. Центробанк России опустил ключевую ставку до исторического минимума. Она составляет 4,25%. Цикл снижения ставок начался в прошлом году.

[Виталий, житель Москвы]:

«С такой ситуацией мы никогда не сталкивались. Тогда поступили так, как нам повелел инстинкт: сидеть дома, ни к кому не ходить. Потом мы поняли, что урон экономике больше наносится, чем урон здоровью людей. Чтобы не повторять прежних ошибок, надо пробовать другие пути». [Юлия, жительница Москвы]:

«Я пытаюсь взвешенно подходить. С одной стороны, мы должны каким-то образом поддержать экономику и, наверное, чуть больше ответственности на себя возлагать по этому поводу».

На прошлой неделе правительство страны пообещало не вводить масштабный режим изоляции. Однако некоторые россияне считают карантин необходимым. Давид переболел коронавирусом вместе с семьёй во время первой волны эпидемии.

[Давид Катаев, житель Москвы]:

«Это чуть-чуть неправильно со стороны государства закрывать в первую волну, когда было почти вдвое меньше заболевших, и не закрывать во вторую волну, когда количество заболевших растёт в геометрической прогрессии».

Развлекательные ночные заведения Москвы по требованию мэра используют систему QR-кодов для регистрации посетителей и сотрудников. То есть в бар или на дискотеку можно попасть только сообщив личные данные. Если впоследствии какой-то гость или работник заболеет коронавирусом, об этом уведомят по телефону всех посетителей заведения и попросят срочно пройти тест на COVID. Многих регистрация отпугивает.

[Егор, посетитель]:

«Система реализована не очень правильно, потому что огромные очереди в магазинах никто не отслеживает. А здесь, при том, что в заведении соблюдают социальную дистанцию – у них полтора метра стабильно, – но людей в пятницу вечером, как видите, мало, и выручка соответствующая».

В России общее количество случаев COVID-19 превысило полтора миллиона. Умерли более 26 тысяч пациентов. Выздоровели один миллион 100 тысяч человек.

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