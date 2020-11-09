Гватемалец потерял 23 родственника после нашествия шторма «Эта»

На этих кадрах – разрушения, которые принёс тропический шторм «Эта» в Гватемалу. На деревню в департаменте..

[местный житель]:

«Здесь произошла большая трагедия. Я потерял 23 родственника. Отца, мать, жену, троих детей, внуков, сестёр и золовок». [местный житель]:

«Целую неделю днём и ночью шли сильные дожди. Трагедия началась на главном въезде в деревню – дорога обрушилась, а потом тут сошёл оползень».

На этих кадрах – разрушения, которые принёс тропический шторм «Эта» в Гватемалу. На деревню в департаменте Альта-Верапас сошли оползни. Жилые дома оказались похоронены под слоем грязи глубиной в 15 метров. В них могли находиться до 150 человек.

Ещё один оползень сошёл уже тогда, когда начались спасательные работы. Поисково-спасательную операцию прервали.

В этом посёлке живут около 1300 человек. По словам чиновников, не все дома разрушены. Большинство людей эвакуированы.

В целом в Гватемале в результате нашествия шторма подтверждена гибель 21 человека. 103 числятся пропавшими без вести.

«Эта» также обрушился на Кубу и Ямайку. Там реки вышли из берегов. Были эвакуированы десятки тысяч человек.

Ранее этот шторм ещё в качестве урагана ударил по Гондурасу и Никарагуа. В целом в странах Центральной Америки из-за него свои дома покинули около миллиона человек.

Сейчас «Эта» надвигается на американский штат Флорида.

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