В ЕС предупреждают о риске двойной пандемии COVID-19 и сезонного гриппа

В то время как в Европе растёт суточное число заболевших COVID-19, власти ЕС обеспокоены приближением холодов...

В то время как в Европе растёт суточное число заболевших COVID-19, власти ЕС обеспокоены приближением холодов. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения предупредила, что сезонные вспышки гриппа в сочетании со смертоносным коронавирусом могут принести ещё больше смертей. [Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения]:«Мы не можем ослаблять бдительность. Кризис ещё не прошёл. Более того, осень и зима – это пора респираторных заболеваний, включая сезонный грипп. Чтобы предотвратить смертоносную двойную пандемию COVID-19 и гриппа, которая может привести к краху наших систем здравоохранения и принести ещё больше смертей, нужно увеличить масштабы вакцинирования».

Стелла Кириакидес призвала правительства стран-членов доносить до людей важность соблюдения всех норм предосторожности. Она также предупредила об опасности осознанного несоблюдения правил и опасности протестов против карантинных мер, которые вспыхивают в некоторых странах ЕС.

[Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения]:«Мы все, независимо от возраста и уровня уязвимости, должны продолжать соблюдать физическую дистанцию, носить маски, следить за гигиеной рук, пытаться встречаться только с живущими рядом родственниками и оставаться дома при признаках заболевания».

Недавнее исследование Министерства здравоохранения Великобритании показало, что в случае заболевания человека одновременно гриппом и COVID-19 риск смертности увеличивается в два раза.

Сезонным гриппом каждый год заболевает от четырёх до 50 миллионов жителей Европы. При этом от этой болезни и её последствий ежегодно умирает до 70 тысяч европейцев.

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