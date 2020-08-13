При крушении поезда в Шотландии погибли три человека

Железнодорожная катастрофа произошла рядом с городом Стоунхейвен на северо-востоке Шотландии. Поезд сошёл с рельсов и загорелся...

[Брайан Макалис, сотрудник транспортной полиции Великобритании]:

«К большому сожалению, несмотря на все усилия медработников, три человека умерли на месте происшествия».

Железнодорожная катастрофа произошла рядом с городом Стоунхейвен на северо-востоке Шотландии. Поезд сошёл с рельсов и загорелся. Погибли три человека, включая машиниста. Ещё шесть человек пострадали, их доставили в больницу.

Скорый поезд следовал из Абердина в Глазго. С рельсов сошли локомотив и три пассажирских вагона.

Последние дни Шотландию заливали сильные дожди, некоторые районы подтопило. Предполагается, что крушение могло произойти из-за того, что поезд врезался в оползень.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал полицию установить точную причину аварии.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Думаю, очень важно выяснить, как большое количество осадков влияет на всю нашу уязвимую инфраструктуру. Насколько я понимаю, за очень короткий период выпала месячная норма осадков. Но нужно подождать выводов британской транспортной полиции».

Со следователями сотрудничают представители железнодорожных компаний.

В Великобритании катастрофы на железной дороге бывают редко. До этого крупное крушение с человеческими жертвами было в 2007 году в графстве Камбрия.

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