США признали Институты Конфуция иностранными миссиями китайской компартии

США признали Американский центр Институтов Конфуция иностранным представительством китайских властей. По мнению Вашингтона, он помогает Пекину распространять его пропагандистскую политику, а также оказывает негативное влияние на учебные заведения в США.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал: «Китайский режим воспользовался открытостью США, чтобы развернуть в нашей стране широкомасштабную и хорошо финансируемую кампанию пропаганды и действий, оказывающих влияние».

После присвоения такого статуса сотрудники Институтов Конфуция в США должны будут регистрироваться в Госдепартаменте, предоставляя свою личную информацию. Там же будут решать вопрос о предоставлении права этим Институтам на покупку недвижимости или снятия помещений в аренду.

Майк Помпео отметил, что новый статус не подразумевает, что Институты Конфуция должны закрываться. Однако это окажет давление на университеты и колледжи, чтобы они ещё раз подумали, стоит ли продлевать работу этих институтов на своих территориях.

Сам Центр Институтов Конфуция утверждает, что он продвигает обучение китайскому языку и культурный обмен. Однако у многих организаций совсем другой взгляд на этот вопрос.

Так, Национальная ассоциация учёных утверждает, что в Институтах Конфуция избегают таких тем, как нарушения прав человека в Китае, а также называют Тайвань и Тибет неотъемлемой частью КНР. Также Ассоциация уверена, что такие Институты взращивают поколение американцев, которые не знают ничего о Китае, кроме официальной истории, предоставленной компартией.

Сейчас в американских университетах работают 75 Институтов Конфуция, а в школах – ещё сотни.