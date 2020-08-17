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США признали Институты Конфуция иностранными миссиями китайской компартии

США признали Институты Конфуция иностранными миссиями китайской компартии
LIU JIN/AFP via Getty Images
США признали Институты Конфуция иностранными миссиями китайской компартии

США признали Американский центр Институтов Конфуция иностранным представительством китайских властей. По мнению Вашингтона, он помогает Пекину распространять его пропагандистскую политику, а также оказывает негативное влияние на учебные заведения в США.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал: «Китайский режим воспользовался открытостью США, чтобы развернуть в нашей стране широкомасштабную и хорошо финансируемую кампанию пропаганды и действий, оказывающих влияние».

После присвоения такого статуса сотрудники Институтов Конфуция в США должны будут регистрироваться в Госдепартаменте, предоставляя свою личную информацию. Там же будут решать вопрос о предоставлении права этим Институтам на покупку недвижимости или снятия помещений в аренду.

Майк Помпео отметил, что новый статус не подразумевает, что Институты Конфуция должны закрываться. Однако это окажет давление на университеты и колледжи, чтобы они ещё раз подумали, стоит ли продлевать работу этих институтов на своих территориях.

Сам Центр Институтов Конфуция утверждает, что он продвигает обучение китайскому языку и культурный обмен. Однако у многих организаций совсем другой взгляд на этот вопрос.

Так, Национальная ассоциация учёных утверждает, что в Институтах Конфуция избегают таких тем, как нарушения прав человека в Китае, а также называют Тайвань и Тибет неотъемлемой частью КНР. Также Ассоциация уверена, что такие Институты взращивают поколение американцев, которые не знают ничего о Китае, кроме официальной истории, предоставленной компартией.

Сейчас в американских университетах работают 75 Институтов Конфуция, а в школах – ещё сотни.

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