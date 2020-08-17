Москвичи после самоизоляции продают на ярмарке ненужную одежду

Московский торговый центр предлагает продавать и покупать с умом. На несколько выходных он предоставил площадку для..

[Лана Миронова, продавщица]:

«В период самоизоляции почистили свой гардероб и поняли, что выросли из некоторых размеров, поэтому, может быть, кому-нибудь пригодится. Там вещи один-два раза ношенные, поэтому если люди возьмут – они (вещи) энергетически заряжены положительно – почему бы и нет».

Московский торговый центр предлагает продавать и покупать с умом. На несколько выходных он предоставил площадку для тех, кто хочет освободить гардероб от ненужных вещей.

Некоторые продают одежду просто потому, что уже давно её не надевают.

[Кирилл Сарафанов, продавец]:

«Вещь должна приносить какую-то радость, она должна приносить удовольствие, и её надо использовать. Если она не используется, зачем она нужна». [Наталья Большакова, продавщица]:

«На самоизоляции сидишь дома, ты никуда не ходишь, ты не носишь. И, как говорят, если вещь провисела год, и ты её не надел, то в ней уже нет никакого смысла».

Подержанные вещи стоят недорого – от 300 до 1000 рублей.

[Елена Кокеладзе, организатор ярмарки]:

«Люди начали задумываться о перепроизводстве, о перепотреблении, о том, как с этим бороться, о влиянии этого всего на экологию. И вот мы на этой волне людей объединяем».

Среди продавцов есть и дизайнеры. Лала продаёт оригинальные украшения для обуви.

[Лала Талышканова, дизайнер]:

«Фишка в том, что мы делаем из сломанной бижутерии, из какой-то отжившей, вышедшей из моды. Нам приносят – у нас целый ломбард – нам приносят люди, и мы дарим вторую жизнь. Вместо того чтобы утилизировать, мы это перерабатываем и делаем украшения».

Ярмарка привлекла немало покупателей.

[Наталья Ушакова, покупательница]:

«Любопытно. Знаете, всегда интересно прийти туда, где есть вещи, которые редко где-либо ещё можно найти – в единичном экземпляре».

Также на ярмарке есть контейнер для ненужных вещей, которые уже, возможно, не годятся для продажи, но ещё могут послужить. Благотворительная организация раздаёт такую одежду малоимущим либо сдаёт в переработку.

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