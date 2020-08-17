Москвичи после самоизоляции продают на ярмарке ненужную одежду
Московский торговый центр предлагает продавать и покупать с умом. На несколько выходных он предоставил площадку для..
Дата загрузки: 2020-08-17
[Лана Миронова, продавщица]:
«В период самоизоляции почистили свой гардероб и поняли, что выросли из некоторых размеров, поэтому, может быть, кому-нибудь пригодится. Там вещи один-два раза ношенные, поэтому если люди возьмут – они (вещи) энергетически заряжены положительно – почему бы и нет».
Некоторые продают одежду просто потому, что уже давно её не надевают.
[Кирилл Сарафанов, продавец]:
«Вещь должна приносить какую-то радость, она должна приносить удовольствие, и её надо использовать. Если она не используется, зачем она нужна».
[Наталья Большакова, продавщица]:
«На самоизоляции сидишь дома, ты никуда не ходишь, ты не носишь. И, как говорят, если вещь провисела год, и ты её не надел, то в ней уже нет никакого смысла».
Подержанные вещи стоят недорого – от 300 до 1000 рублей.
[Елена Кокеладзе, организатор ярмарки]:
«Люди начали задумываться о перепроизводстве, о перепотреблении, о том, как с этим бороться, о влиянии этого всего на экологию. И вот мы на этой волне людей объединяем».
Среди продавцов есть и дизайнеры. Лала продаёт оригинальные украшения для обуви.
[Лала Талышканова, дизайнер]:
«Фишка в том, что мы делаем из сломанной бижутерии, из какой-то отжившей, вышедшей из моды. Нам приносят – у нас целый ломбард – нам приносят люди, и мы дарим вторую жизнь. Вместо того чтобы утилизировать, мы это перерабатываем и делаем украшения».
Ярмарка привлекла немало покупателей.
[Наталья Ушакова, покупательница]:
«Любопытно. Знаете, всегда интересно прийти туда, где есть вещи, которые редко где-либо ещё можно найти – в единичном экземпляре».
Также на ярмарке есть контейнер для ненужных вещей, которые уже, возможно, не годятся для продажи, но ещё могут послужить. Благотворительная организация раздаёт такую одежду малоимущим либо сдаёт в переработку.
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