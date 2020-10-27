США добавили китайскую стевию в список товаров, произведённых с использованием рабского труда

В Соединённых Штатах продолжают выявлять китайскую продукцию, которую производят с использованием рабского труда. Служба пограничного и таможенного контроля США недавно добавила новую позицию в чёрный список запрещённых для ввоза товаров.

Она получила исчерпывающие доказательства, что одна китайская компания использует принудительный труд, чтобы производить стевию – природный сахарозаменитель. Продукцию делают во внутренней Монголии. Предполагается, что экстракт стевии заставляют производить местных заключённых.

Служба таможенного контроля уже распорядилась, чтобы американские порты арестовали все партии стевии этой компании.