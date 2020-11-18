Всё больше американских студентов выбирают программы общественного здравоохранения

Студентка Флоридского международного университета Келси Кемпбелл хочет помочь США побороть коронавирус, а также решить другие проблемы в сфере здравоохранения. Она входит в поколение молодых американцев, на которое возлагают большие надежды.

В университете, где учится Клеси, говорят о росте интереса студентов к медицинским специальностям в сфере общественного здравоохранения.

[Келси Кемпбелл, студентка]:

«Давать советы, использовать факты и науку. Думаю, что я сейчас заинтересована именно в этом, а также в помощи моему сообществу».

В Университете Джорджа Вашингтона ситуация похожая.

При этом система здравоохранения США продолжает решать насущные проблемы. Согласно отчётам, многие в этой сфере стараются быстрее уйти на пенсию из-за низких зарплат. Кроме того, примерно половина всех работников государственных больниц – старше 50 лет. Также сокращается государственное финансирование многих программ.

Эксперты считают, что нужно привлекать лучших специалистов.

[Брайан Каструччи, эксперт в сфере общественного здравоохранения]:

«Если мы не будем искать лучших из лучших, это означает, что эти профессионалы не будут защищать нашу нацию от угроз. Это приведёт к упадку не только с человеческой, но и с экономической точки зрения».

Студенты говорят, что не собираются опускать руки.

[Келси Кемпбелл, студентка]:

«Эта пандемия мне показала, что я знаю намного меньше, чем считала. Когда люди задают вопросы о том, что можно сделать в той или иной ситуации, я хочу знать ответы на эти вопросы».

Стоит отметить, что с 2010 года в США действует Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении, который разработал бывший президент Барак Обама. Дональд Трамп, профсоюзы и представители бизнеса критикуют его за повышение общественных расходов и увеличение бюджетного дефицита.

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