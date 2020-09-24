Майк Помпео призвал американских политиков не поддаваться влиянию китайской компартии

Госсекретарь США Майк Помпео призвал законодателей штата Висконсин сохранять бдительность в свете китайского влияния на американскую политику. Выступая в парламенте штата, он сказал, что Пекин рассматривает местные правительства как слабые звенья и рычаги для влияния на общественное мнение. Он отметил, что американские политики должны быть готовы этому противостоять.

По словам Помпео, глава КНР Си Цзиньпин знает, что американское федеральное правительство выступает против китайской компартии. Именно поэтому Пекин ещё активнее пытается надавить на местные власти, чтобы скомпрометировать суверенитет Соединённых Штатов.

Он отметил, что штат Висконсин инвестировал средства в China Mobile и China Telecom. Это государственные китайские компании, которые делают большой вклад в систему слежения на территории КНР.

«Они хотят, чтобы ваши учителя, ваши пожарные, ваши полицейские инвестировали в подобные программы», – сказал Помпео.

Госсекретаря пригласил председатель Сената Висконсина Роджер Рот. Ранее он получил письмо от чиновника местного китайского консульства. В нём тот просил председателя похвалить Китай за его усилия по сдерживанию коронавируса. Сенатор ответил просто: «Ещё чего!»

Помпео привёл ещё один пример влияния КПК на правительства на местах. Так, они добиваются того, чтобы американские политики не выражали поддержку группам китайских диссидентов, которых власти Китая подвергают гонениям.

Помпео сказал: «В 2017 году сенатор штата Калифорния предложил принять документ, в котором выражалась поддержка практикующим Фалуньгун в Америке и в Китае. Это была риторическая резолюция. Люди, с которыми он говорил, как и многие другие, очень пострадали от религиозных гонений со стороны китайской компартии. К сожалению, Сенат штата Калифорния не устоял перед китайским давлением и отклонил предложенную резолюцию».

По словам Майка Помпео, Госдепартамент в настоящее время проверяет деятельность двух организаций китайского объединённого фронта, работающих на территории США. По его словам, эти организации пытаются оказать давление на американские школы, деловые круги и политиков. Он призвал представителей властей сотрудничать друг с другом и противостоять влиянию КПК.

«Будь вы демократ, республиканец, независимый кандидат: знайте, что у вас есть друг в администрации президента, который поможет вам противостоять использованию нашего открытого общества со стороны КПК. Давайте сделаем это вместе ради американских граждан и будущего самой великой демократии в истории», – сказал Помпео.