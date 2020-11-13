Госсекретарь США назвал компартию Китая угрозой мировой свободе номер один

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что китайская коммунистическая партия – это угроза номер один для свободы в мире. Такое заявление он сделал во время мероприятия в Центре по вопросам свободы и демократии при Институте им. Рональда Рейгана.

Помпео также отметил, что КПК станет главной трудностью для администрации Дональда Трампа и Америки в целом на многие годы.

«Везде, где хотят процветания свобод людей, китайская коммунистическая партия этому противостоит. Каждый раз, когда у нас проходят переговоры между Китаем и США на высшем уровне, мы поднимаем эти вопросы», – сказал Майк Помпео.

Помпео также выразил уверенность, что США преодолеют все преграды, а также что американские послы будут уделять большое внимание вопросам, связанным с Китаем.

«Мои послы, неважно в какой точке мира они находятся, должны держать Китай вверху списка своих приоритетов. Если вы посол в Демократической Республике Конго или в Южной Корее, вы должны понимать, что китайская компартия намерена повлиять на эту страну. Мы должны быть уверены, что используем все наши способности, чтобы этому противостоять», – сказал Госсекретарь.

Помпео сказал, что США будут требовать от Китая ответственности, открытости и не потерпят преступлений, которые компартия совершает в Синьцзяне, Тибете и других местах.

«Больше никаких незаконных притязаний в Южно-Китайском море, никакого принуждения американских компаний идти на уступки, никакого использования консульствами отрядов шпионов, никакого похищения интеллектуальной собственности. И мы больше не будем игнорировать нарушения фундаментальных прав человека», – отметил Помпео.

Госсекретарь также сказал, что для противостояния Китаю нужна сильная армия. Именно поэтому администрация Трампа столько вложила в американские вооружённые силы.