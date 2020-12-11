Помпео обвинил Китай в проникновении в кампусы американских вузов

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в использовании своих студентов и студенческих организаций, чтобы проникать в..

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в использовании своих студентов и студенческих организаций, чтобы проникать в кампусы американских колледжей.

Выступая в Институте технологий Джорджии, Помпео также сказал, что Китай использует американские исследовательские учреждения, чтобы красть технологии и расширять своё мировое влияние.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Американцы должны знать, как китайская коммунистическая партия ради своей выгоды подрывает основы наших вузов, и как эти действия размывают наши свободу и национальную безопасность. Если мы не будем знать о том, что происходит, если не посмотрим правде в глаза, то потерпим унизительное поражение от Пекина».

Помпео отметил, что китайских студентов по-прежнему приветствуют в США. Однако призвал ужесточить проверки, а также закрыть китайские организации и учреждения, которые Пекин использует для слежки за прибывшими из КНР учениками, а также для продвижения идей компартии.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Но КПК нацеливается не только на китайцев. Она также хочет повлиять на американских студентов, профессоров и другой персонал. Они знают, что кампусы, которые часто тяготеют к левым идеям, наполнены антиамериканизмом, и они становятся прекрасной мишенью для антиамериканской пропаганды. Вот почему они стали открывать Институты Конфуция в кампусах. При президенте Трампе наш Госдепартамент очень чётко заявил, что это плохо».

По словам Помпео, Китай вливает в американские вузы большие средства.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Министерство образования США за последние годы обнаружило, что с 2013 года вузы получили у Китая около 1,3 миллиарда долларов. Это только то, о чём мы знаем. Какие ещё плохие решения будут приняты вузами из-за того, что они на финансовом крючке Коммунистической партии Китая? Каких профессоров они смогут привлечь или заставить замолчать? Какие кражи и шпионаж они просто не заметят? Какие деловые сделки будут заключены в результате этого?»

Ранее Джон Ли Рэтклифф, Директор Национальной разведки США, назвал Китай самой большой угрозой для демократии и свободы в мире со времён Второй мировой.

Короткая ссылка на эту страницу: