Мимы, клоуны и артисты: в Суздале прошёл фестиваль уличных театров

Мимы, клоуны и артисты оживили улицы Суздаля. На фестиваль уличных театров съехались творческие коллективы со всей..

[Ульяна Вахотина, организатор фестиваля]:

«Нам показалось, что уличные театры – это что-то такое яркое и необычное, что в пейзажах нашего города с белокаменными соборами может смотреться очень непривычно. И можно сыграть на этом, потому что это будет очень эффектно».

Мимы, клоуны и артисты оживили улицы Суздаля. На фестиваль уличных театров съехались творческие коллективы со всей России. Артисты подготовили спектакли и порадовали зрителей карнавальным шествием.

Почти весь город превратился в театральную сцену. Артисты выступают на одиннадцати площадках. Питерский театр «Вокруг» рассказывает историю «Маленькой луны». Зрители помогают держать её воображаемую поверхность.

[Ольга Петровская, художник-постановщик театра «Вокруг»]:

«Хотелось необычное придумать взаимодействие с публикой, когда публика сама является и монтировщиками, и тоже актёрами отчасти, потому что ведь публика поднимает, опускает – волнуется море раз. Мы без зрителей это сделать никак не можем. И это делает интерактив более погружённым для зрителя».

Актёры говорят, что уличный театр – особый жанр со своими режиссурой, сценографией и костюмами, при подборе которых надо учитывать погоду.

[Илья Лошаков, основатель театра «Небесные бродяги»]:

«Вот на мне шапка поролоновая. Это мы не учли, потому что, если дождь, она становится мокрая и опускается вот так».

На фестивале артисты выступают бесплатно, но гости могут внести пожертвования.

[Олег Скотников, основатель Российского союза уличных театров]:«Уличный артист – это очень честная профессия. То есть люди тебе дадут столько, сколько ты стоишь».

Фестиваль уличных театров стал праздником и для творческих коллективов, и для зрителей.

[Арина Мельникова, артистка театра «Крылья света»]:«Мы очень любим людей, мы очень любим улицу. Это наша главная площадка, это наша отдушина, отрада. Это наша работа, которую мы очень любим». [Дмитрий, житель Суздаля]:«Ощущение: Суздаль – это город-праздник. И это надо развивать дальше, чтобы было такое место, где есть определённая квинтэссенция старины и чего-то нового, интересного».

В фестивале участвуют 23 театральных коллектива из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Белгорода и других городов.

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