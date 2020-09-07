Замороженный: австриец побил мировой рекорд, простояв во льду 2,5 часа

Австрийский спортсмен Йозеф Кёберль продемонстрировал невероятную выносливость, проведя продолжительное время в стеклянной кабинке со льдом. Её..

Австрийский спортсмен Йозеф Кёберль продемонстрировал невероятную выносливость, проведя продолжительное время в стеклянной кабинке со льдом. Её установили в городе Мельк в Нижней Австрии.

Мужчина, одетый только в плавки, простоял среди льда два часа 30 минут и 57 секунд. Тем самым он превзошёл своё прошлогоднее достижение, продержавшись почти на полчаса дольше. Также австриец установил новый мировой рекорд.

[Йозеф Кёберль, спортсмен]:

«Два с половиной часа. Не думал, что у меня получится. Это очень долго, но время шло быстро. Невероятно».

В кабинку пришлось поместить более 200 килограммов кубиков льда, чтобы мужчина был прикрыт им по плечи. Спортсмен чувствовал сильную боль и, чтобы превозмочь её, старался думать о чём-нибудь хорошем.

Теперь Кёберль планирует снова побить свой рекорд. Он попытается это сделать в следующем году в Лос-Анджелесе.

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