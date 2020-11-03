Моржи открыли сезон зимнего купания на озере Шенфлиз в Калининграде
Российские моржи открыли сезон зимних купаний на озере Шенфлиз в Калининграде. Большинство пловцов – члены местного..
Дата загрузки: 2020-11-03
На улице – чуть больше плюс десяти, но все смело бросаются в воду.
[Иван Зайцев, морж]:
«Ощущения не всегда предсказуемые, но всегда очень приятные. Особенно, когда выходишь из воды и чувствуешь контраст и прилив сил даже. Не холодно, а наоборот тепло становится».
[Егор Махно, морж]:
«Отличные впечатления, мне очень нравится. Вода прекрасная. Всем советую заниматься таким видом спорта».
Сезон зимнего купания на озере Шенфлиз традиционно открывается в ноябре. Обычно к российским моржам присоединяются пловцы из Латвии, Литвы и Польши. В этом году они не приехали из-за пандемии.
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