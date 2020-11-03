Моржи открыли сезон зимнего купания на озере Шенфлиз в Калининграде

Российские моржи открыли сезон зимних купаний на озере Шенфлиз в Калининграде. Большинство пловцов – члены местного клуба «Янтарные моржи». Некоторые участники приехали из Подмосковья.

На улице – чуть больше плюс десяти, но все смело бросаются в воду.

[Иван Зайцев, морж]:

«Ощущения не всегда предсказуемые, но всегда очень приятные. Особенно, когда выходишь из воды и чувствуешь контраст и прилив сил даже. Не холодно, а наоборот тепло становится». [Егор Махно, морж]:

«Отличные впечатления, мне очень нравится. Вода прекрасная. Всем советую заниматься таким видом спорта».

Сезон зимнего купания на озере Шенфлиз традиционно открывается в ноябре. Обычно к российским моржам присоединяются пловцы из Латвии, Литвы и Польши. В этом году они не приехали из-за пандемии.

Короткая ссылка на эту страницу: