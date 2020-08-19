В Бразилии индейцы перекрыли автомагистраль
В Бразилии индейцы перекрыли крупную автомагистраль. Так племя каяпо хочет добиться от властей дополнительных ресурсов для..
Дата загрузки: 2020-08-19
[Дото Такак-Ире, индеец каяпо]:
«Здоровье очень для нас важно, и сейчас мы в опасности. На наше здоровье влияют проблема защиты Амазонии и трасса BR63».
Эта трасса очень важна для экономики страны. Она связывает крупнейший сельскохозяйственный штат Мату-Гросу с важными экспортными воротами – портом Мирититуба.
Из-за протеста индейцев гружёные грузовики выстроились в очередь длиной в 3 километра.
[Хулиану Росу, водитель]:
«Мы не готовы к блокировке дороги. Я поддерживаю причину их протеста, но не согласен с перекрытием дороги».
На следующий день индейцы открыли движение, чтобы пропустить грузовики с кукурузой, Однако обещают снова заблокировать проезд в ближайшее время.
Каяпо живут в близлежащих индейских резервациях. Они утверждают, что строительство дороги, которую они блокируют, принесло в их деревни много болезней, и сейчас у них не хватает ресурсов, чтобы противостоять коронавирусу.
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