В Бразилии индейцы перекрыли автомагистраль

В Бразилии индейцы перекрыли крупную автомагистраль. Так племя каяпо хочет добиться от властей дополнительных ресурсов для..

[Дото Такак-Ире, индеец каяпо]:

«Здоровье очень для нас важно, и сейчас мы в опасности. На наше здоровье влияют проблема защиты Амазонии и трасса BR63».

В Бразилии индейцы перекрыли крупную автомагистраль. Так племя каяпо хочет добиться от властей дополнительных ресурсов для борьбы с коронавирусом в амазонском регионе, а также – компенсаций за загрязнение окружающей среды в результате строительства этой дороги.

Эта трасса очень важна для экономики страны. Она связывает крупнейший сельскохозяйственный штат Мату-Гросу с важными экспортными воротами – портом Мирититуба.

Из-за протеста индейцев гружёные грузовики выстроились в очередь длиной в 3 километра.

[Хулиану Росу, водитель]:

«Мы не готовы к блокировке дороги. Я поддерживаю причину их протеста, но не согласен с перекрытием дороги».

На следующий день индейцы открыли движение, чтобы пропустить грузовики с кукурузой, Однако обещают снова заблокировать проезд в ближайшее время.

Каяпо живут в близлежащих индейских резервациях. Они утверждают, что строительство дороги, которую они блокируют, принесло в их деревни много болезней, и сейчас у них не хватает ресурсов, чтобы противостоять коронавирусу.

Короткая ссылка на эту страницу: