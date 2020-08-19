Дрон с инфракрасными камерами даёт надежду на спасение коал в Австралии

За коалами в австралийском штате Новый Южный Уэльс теперь наблюдает дрон. Беспилотник оборудован инфракрасными камерами и..

[Стюарт Бланч, сотрудник WWF в Австралии]:

«Дроны – это новый способ быстрого поиска коал среди лесных зарослей».

За коалами в австралийском штате Новый Южный Уэльс теперь наблюдает дрон. Беспилотник оборудован инфракрасными камерами и может отслеживать животных днём и ночью. Полученные данные должны помочь защитникам природы сохранить популяцию коал. После недавних масштабных пожаров ей угрожает исчезновение.

Беспилотным летательным аппаратом управляет калифорниец Дуглас Трон. До приезда в Австралию он помогал разыскивать и спасать животных на Багамских островах, которые в прошлом году пострадали от урагана «Дориан».

[Дуглас Трон, оператор дрона]:

«Я увидел ролики с горящими коалами и людьми, которые пытаются их спасти. Я сразу решил не возвращаться в Калифорнию, а ехать в Австралию. Я знал, что мой инфракрасный дрон может спасти бесчисленное множество коал».

Животных помогают находить и волонтёры. Сью и её дочь Кейт посвятили себя этому занятию, узнав, что к 2050 году коалы могут исчезнуть.

[Кейт Бэнистер, волонтёр]:

«Это реальность. Через 30 лет мы можем потерять коал. Их надо сохранить для будущих поколений людей».

Сью и Кейт отыскивают коал по экскрементам и царапинам на деревьях. Потом отправляют сведения на специальный правительственный сайт. Эти данные также используют сотрудники Всемирного фонда дикой природы. А благодаря наблюдениям с помощью дронов информация станет полнее.

Также защитники природы, зная о местах обитания коал, могут остановить там вырубку леса. Сейчас это крайне важно для сохранения вида.

Короткая ссылка на эту страницу: