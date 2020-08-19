Дрон с инфракрасными камерами даёт надежду на спасение коал в Австралии
За коалами в австралийском штате Новый Южный Уэльс теперь наблюдает дрон. Беспилотник оборудован инфракрасными камерами и..
Дата загрузки: 2020-08-19
[Стюарт Бланч, сотрудник WWF в Австралии]:
«Дроны – это новый способ быстрого поиска коал среди лесных зарослей».
Беспилотным летательным аппаратом управляет калифорниец Дуглас Трон. До приезда в Австралию он помогал разыскивать и спасать животных на Багамских островах, которые в прошлом году пострадали от урагана «Дориан».
[Дуглас Трон, оператор дрона]:
«Я увидел ролики с горящими коалами и людьми, которые пытаются их спасти. Я сразу решил не возвращаться в Калифорнию, а ехать в Австралию. Я знал, что мой инфракрасный дрон может спасти бесчисленное множество коал».
Животных помогают находить и волонтёры. Сью и её дочь Кейт посвятили себя этому занятию, узнав, что к 2050 году коалы могут исчезнуть.
[Кейт Бэнистер, волонтёр]:
«Это реальность. Через 30 лет мы можем потерять коал. Их надо сохранить для будущих поколений людей».
Сью и Кейт отыскивают коал по экскрементам и царапинам на деревьях. Потом отправляют сведения на специальный правительственный сайт. Эти данные также используют сотрудники Всемирного фонда дикой природы. А благодаря наблюдениям с помощью дронов информация станет полнее.
Также защитники природы, зная о местах обитания коал, могут остановить там вырубку леса. Сейчас это крайне важно для сохранения вида.
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