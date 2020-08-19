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В Сантьяго появился свой Бэтмен, который кормит бездомных

В Сантьяго появился свой Бэтмен, который кормит бездомных

На улицах Сантьяго стал регулярно появляться мужчина в костюме Бэтмена. Но он борется не преступностью, а..

Дата загрузки: 2020-08-19

На улицах Сантьяго стал регулярно появляться мужчина в костюме Бэтмена. Но он борется не преступностью, а с голодом. Добросердечный чилиец раздаёт еду бездомным. Своё имя предпочитает не раскрывать.

[чилиец в костюме Бэтмена]:
«Когда выходишь на улицу, видишь другую сторону жизни. Она намного суровее нашей. У нас иногда тоже бывают трудности, но бездомные постоянно страдают от холода и голода».

Мужчина каждый день привозит горячую еду нескольким десяткам человек. Старается поддержать людей и ободряющими словами.

Чилиец выбрал для себя образ Бэтмена, поскольку считает его героем.

[чилиец в костюме Бэтмена]:
«Он рискует жизнью ради любимого города, чтобы защитить его от преступников. В моём случае этот персонаж символизирует мою небольшую жертву ради моих любимых города и страны и ради моего народа».

Бэтмен из Сантьяго призывает чилийцев тоже хотя бы немного помогать нуждающимся. Их можно накормить или просто подбодрить добрым словом.
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