В Сантьяго появился свой Бэтмен, который кормит бездомных
На улицах Сантьяго стал регулярно появляться мужчина в костюме Бэтмена. Но он борется не преступностью, а..
Дата загрузки: 2020-08-19
[чилиец в костюме Бэтмена]:
«Когда выходишь на улицу, видишь другую сторону жизни. Она намного суровее нашей. У нас иногда тоже бывают трудности, но бездомные постоянно страдают от холода и голода».
Мужчина каждый день привозит горячую еду нескольким десяткам человек. Старается поддержать людей и ободряющими словами.
Чилиец выбрал для себя образ Бэтмена, поскольку считает его героем.
[чилиец в костюме Бэтмена]:
«Он рискует жизнью ради любимого города, чтобы защитить его от преступников. В моём случае этот персонаж символизирует мою небольшую жертву ради моих любимых города и страны и ради моего народа».
Бэтмен из Сантьяго призывает чилийцев тоже хотя бы немного помогать нуждающимся. Их можно накормить или просто подбодрить добрым словом.
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