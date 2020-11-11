В Австралии пытаются спасти исчезающих коал

[Трейси, волонтёр]:

«Из-за строительства коалы исчезают. В этой области, которая является их основным местом обитания, стало больше машин. Люди переезжают в новые дома и заводят собак. Участились нападения собак. Нам нужны какие-то ограничения, чтобы в этих районах ничего не строили».

Волонтёр Трейси из организации по спасению диких животных ухаживает за двумя редкими детёнышами коалы – близнецами, а также их матерью. Животных пришлось выловить, поскольку там, где они обитали, начали строить жилые дома.

Как показывают исследования, в недавних лесных пожарах, которые охватили почти всю Австралию, погибло около 10% всей популяции коал.

[Келли Лей, директор природоохранной организации]:

«Популяции коал сокращаются уже много лет. И это очень беспокоит. На охраняемых территориях ситуация лучше. Там популяции стабильные. И главные угрозы для них – это пожары. В течение нескольких лет мы понимали, что это угроза. Но мы и представить не могли, какие пожары вспыхнут прошлым летом».

Однако ещё до бедствия эти животные исчезали по другим причинам. Одна из основных – деятельность человека.

Коалы почти всю свою жизнь проводят на эвкалиптовых деревьях. Исследования показывают, что в самом густонаселённом штате континента Новый Южный Уэльс они могут исчезнуть уже к 2050 году.

[Келли Лей, директор природоохранной организации]:

«Мы говорим о видах, которые существуют миллионы лет. Вымирание для них – не очень хороший вариант. Если вы хотите остановить динамику, то это займёт очень много времени. За одну ночь этого не сделать. Так что к этому надо отнестись очень серьёзно».

Природоохранные организации сейчас пытаются отследить перемещение этих животных и найти их основные места обитания. Для этого также используют тренированных собак.

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