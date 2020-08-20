В Буэнос-Айресе к бедным детям пришли волонтёры в костюмах мультяшных героев

Микки-Маус, его подружка Минни и покемон Пикачу. Популярные герои мультфильмов пришли к детям бедного района Буэнос-Айреса...

Микки-Маус, его подружка Минни и покемон Пикачу. Популярные герои мультфильмов пришли к детям бедного района Буэнос-Айреса. Костюмы выдуманных персонажей надели волонтёры. Они хотят порадовать ребят в День защиты детей. В Аргентине его отмечают в августе.

В Буэнос-Айресе и его пригородах уже несколько месяцев действует жёсткий карантин. Визит весёлых гостей стал настоящим подарком для юных аргентинцев.

[Даниэль Лопес, организатор мероприятия]:

«Мы дарим игрушки детям, которые изолированы вместе с семьями. (Волонтёры в костюмах) персонажей мультфильмов, таких как Микки, Минни и Пикачу, будут навещать ребят, чтобы порадовать их в эти трудные времена. Мы хотим помочь им и вместе преодолеть это испытание».

Волонтёры подарили детям 250 игрушек и раздали 300 пакетов со сладостями. Они также сфотографировались с маленькими жителями столицы и подбодрили их тёплыми объятиями.

Помощь добровольцев не ограничивается этим мероприятием. Каждую субботу они привозят сюда еду для 200 семей.

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